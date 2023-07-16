الفنان أحمد عز يحصد "جائزة فاتن حمامة للتميز"

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الأحد، منح الممثل المصري أحمد عز "جائزة فاتن حمامة للتميز" في دورته الخامسة والأربعين التي تقام منتصف شهر نوفمبر.

وقال المهرجان في بيان إن حصول عز على الجائزة التي تُمنح سنويا للشخصيات السينمائية المتميزة التي تساهم في الارتقاء بالفن السينمائي جاء "تقديرا لما قدمه طوال مسيرته الفنية التي بدأت منذ نهاية التسعينيات".

وذهبت الجائزة في السنوات السابقة لفنانين من بينهم نيللي كريم وأحمد حلمي ومنى زكي ومنة شلبي وكريم عبد العزيز بينما كان آخر من حصل عليها في العام الماضي المخرجة كاملة أبو ذكري.

وقال الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان في بيان إن عز "فنان مميز قدم العديد من الأعمال الجيدة ويهمنا في مهرجان القاهرة تشجيع الفنانين الذين قدموا الكثير للسينما المصرية".

ويملك عز (52 عاما) رصيدا سينمائيا يصل إلى نحو 25 فيلما منها "ملاكي إسكندرية" و"الرهينة" و"مسجون ترانزيت" و"الخلية" و"العارف" و"الممر" و"الجريمة" و"كيرة والجن".

وقال المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي إن عز "نجح خلال السنوات الماضية في صناعة اسم فني كبير، وكفنان غامر كثيرا بتقديم نوعية أفلام مختلفة عن التي كانت تتصدر شباك التذاكر، ونجح في كسر تصدر الأفلام الكوميدية للإيرادات... ويستحق التكريم".

من جانبه، قال أحمد عز "خبر التكريم في حد ذاته رسالة جاءت في الوقت المناسب لتشجعني على القادم، فأنا أرى أنني لم أقدم كل شيء بعد، وعلاقتي بمهرجان القاهرة بدأت منذ بداياتي فهو فرصة لمقابلة صناع السينما وحدث مهم جدا يعطي قيمة للفنان وكذلك صناعة السينما".

وتنطلق الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 15 نوفمبر وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته.



