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"تويتر" تبدأ دفع أرباح جديدة لأصحاب الحسابات الموثقة

تويتر تبدأ دفع أرباح جديدة لأصحاب الحسابات الموثقة
16 يوليو 2023 11:02

بدأت شركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر منح منتجي المحتوى أصحاب الحسابات الموثقة جزءاً من إيرادات الإعلانات التي تظهر مع ردود المستخدمين على مشاركات هؤلاء المبدعين.

ويستفيد من السياسة الجديدة أصحاب الحسابات الموثقة مدفوعة الأجر تويتر بلو، والذين حققت مشاركتهم أكثر من 5 ملايين قراءة شهريا خلال الشهور الثلاثة الماضية. وبحسب الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك تويتر فإن  الدفعة الأولى من منتجي المحتوى سيحصلون على حوالي 5 ملايين دولار  كمستحقات إجمالية متراكمة منذ فبراير الماضي.

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وسيتم تحويل هذه الأموال عبر خدمة الدفع الإلكتروني ستريب. ويقول الكاتب بريان كراسنستاين الذي يملك حوالي 750 ألف متابع على تويتر إنه حصل على 24305 دولارت، وحصل المبدع  إس.كيه الذي يمتلك حوالي 230 ألف متابع على 2236 دولاراً من تويتر. وحصل المعلق السياسي بيني جونسون الذي يمتلك 7ر1 مليون متابع على 9546 دولاراً بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وتتحدد قيمة المبالغ التي تدفعها تويتر لصناع المحتوى وفقا لعدد مرات الظهور أو التفاعل مع مشاركاتهم.

المصدر: وكالات
تويتر
توثيق الحسابات
إيلون ماسك
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