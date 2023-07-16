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جوجل بارد يضيف اللغة العربية

جوجل تطلق "بارد"
16 يوليو 2023 10:09

رفعت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية العملاقة جوجل عدد اللغات التي يدعمها تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي التابع لها بارد  إلى أكثر من 40 لغة منها اللغة العربية.

وعند  طرحه لأول مرة في مايو الماضي كان التطبيق يدعم الإنجليزية واليابانية والكورية فقطـ وتعهدت جوجل بإضافة المزيد من اللغات بمرور الوقت وهو ما يتحقق بالفعل، حيث أضافت أكثر من 40 لغة خلال أقل من شهرين.

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ويدعم حاليا تطبيق بارد لغات منها اللغة العربية والألمانية والهندية والإسبانية بحسب بيان صادر عن شركة جوجل. ورغم أن التطبيق تم توفيره في البداية في الدول المتحدثة باللغة الإنجليزية، فإن استخدامه تمدد في أوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا وغيرها من مناطق العالم.

ويحتوي بارد على مجموعة من الخصائص الجديدة، مثل نطق الإجابة على الأسئلة حتى يسمعها المستخدم بدلا من قراءتها فقط، في حالة السؤال عن قصيدة شعرية أو نص مسرحي، أو إذا كانت الكلمات لها نطق غير معتاد. ولتشغيل خاصية الاستماع يتم الضغط على زر يشبه زر السماعة في الرسالة. كما يحقق التطبيق وعدا آخر لجوجل أثناء مؤتمر المطورين في مايو الماضي وهو السماح بإضافة الصور إلى بارد للمساعدة في تحليلها وكتابة تعليق عليها وإيجاد المزيد من المعلومات عنها عبر الإنترنت. لكن هذه الخاصية متاحة حاليا في الإصدار الخاص باللغة الإنجليزية فقط.  كما تمت إضافة خاصية جديدة إلى تطبيق بارد، تتيح للمستخدم تغيير طريقة رد بارد على الأسئلة لكي تناسب الطول ونبرة الصوت المرغوبة. على سبيل المثال يمكن للمستخدم جعل العبارات أطول أو أقصر أو أبسط، كما يمكن جعلها تبدو معتادة أو عبارات احترافية. إذا أراد المستخدم استئناف المحادثة من حيث انتهت، فإنه يمكن تثبيت المحادثة في عامود جانبي.  

المصدر: وكالات
اللغة العربية
مواقع التواصل الاجتماعي
جوجل
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