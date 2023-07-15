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أطفال ناجون من تحطم طائرة في كولومبيا يغادرون المستشفى

الأطفال الأربعة يلعبون في ملجأ بعد خروجهم من المستشفى
16 يوليو 2023 00:57

غادر الأطفال الأربعة، الذين أُنقِذوا من غابة الأمازون الكولومبية، المستشفى بعد تلقيهم العلاج لمدة شهر في مستشفى عسكري، على ما أعلنت الهيئة الوطنية لحماية الطفولة التي ستتولى حضانتهم مؤقتاً.
وقالت أستريد كاسيريس مديرة المعهد الكولومبي لحماية الأسرة، في مؤتمر صحفي، إن الأطفال الأربعة "استعادوا (...) وزنهم، لا بل إن وضعهم جيد جداً".
وأبقيَ ليزلي (13 عاماً) وسوليني (9 أعوام) وتيان نورييل (5 سنوات) وكريستين (سنة واحدة) في المستشفى العسكري في العاصمة بوغوتا منذ إنقاذهم في 9 يونيو الفائت.
وطمأنت كاسيريس إلى أن الأطفال الأربعة لا يعانون أي آثار بدنية جرّاء تجولهم بمفردهم أربعين يوماً في الغابة الكولومبية التي تاهوا فيها إثر تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم، مما أدى إلى مصرع والدتهم وشخصين آخرين.
وأضافت المسؤولة أنه حتى كريستين، التي كان عمرها أقل من عام عندما تحطمت الطائرة في الأول من مايو الفائت "تعافت تماماً من حيث النمو البدني".
وأعلن المعهد الكولومبي لحماية الأسرة أنه سيحتفظ بالوصاية على الأطفال لستة أشهر على الأقل لأن "من الضروري إجراء تحقيق معمق في ظروفهم وبيئتهم الأسرية".
واندلع نزاع على حضانة الأشقاء منذ إنقاذهم بين جديّهم لأمهم، ووالد الطفلين الأصغر بينهم.
وسيعيش الأشقاء الأربعة في الانتظار مع أطفال آخرين في ملجأ تابع للمعهد الكولومبي لحماية الأسرة لم يُفصح عن مكانه. واكتفت كاسيريس بالإشارة إلى أنهم سيعيشون في منطقة ريفية، حيث سيكونون "مرتاحين".

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المصدر: آ ف ب
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