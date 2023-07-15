أحمد عز يتفرغ للسينما

محمد قناوي (القاهرة)

قرر الممثل المصري أحمد عز عدم التواجد على الشاشة الصغيرة في رمضان القادم، حيث ينوي التفرغ لمشروعات سينمائية عدة يجري تجهيزها.

وقال عز إنه يستعد لفيلم لم يتحدد اسمه، يخوض من خلاله تجربة الشخصية الصعيدية للمرة الأولى، علي طريقة «خُط الصعيد»، يكتبه صلاح الجهيني، ويعقد جلسات عمل لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التصوير.

وأضاف أن المشروع الثاني هو الجزء الثالث لفيلم «ولاد رزق»، ويحمل اسم «القاضية»، بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وإخراج طارق العريان، والمشروع الثالث «صقر المحروسة» الذي يجسد فيه شخصية فارس في عصر المماليك، تأليف محمد حمدان، وإخراج أحمد علاء.

وعن اتجاهه للتشويق والأكشن، قال أحمد: «أسعى دائماً وراء العمل الأصعب، وليس لدي اتجاه إلى تقديم نوعية معينة، ولكن أحب تقديم أفلام مختلفة تعتمد على إعمال العقل، وربما تم وضعي في ذلك الإطار منذ بدايتي».

ويجري عز حالياً بروفات مسرحية «هادي فالنتين»، المقرر عرضها في عيد الأضحى المبارك بالمملكة العربية السعودية، بعد النجاح الذي حققته في موسمي الرياض وجدة»، ويشاركه البطولة تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب.

ويرى عز أن مفهوم النجومية لديه يرتبط ببقاء أعماله ناجحة وخالدة لسنوات، ويتمنى أن تتوقف نبرة الأفضل والأول في الساحة الفنية.