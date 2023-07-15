الأحد 16 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

أحمد عز يتفرغ للسينما

أحمد عز يتفرغ للسينما
16 يوليو 2023 01:20

محمد قناوي (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
الفنان أحمد عز يحصد "جائزة فاتن حمامة للتميز"

قرر الممثل المصري أحمد عز عدم التواجد على الشاشة الصغيرة في رمضان القادم، حيث ينوي التفرغ لمشروعات سينمائية عدة يجري تجهيزها.
وقال عز إنه يستعد لفيلم لم يتحدد اسمه، يخوض من خلاله تجربة الشخصية الصعيدية للمرة الأولى، علي طريقة «خُط الصعيد»، يكتبه صلاح الجهيني، ويعقد جلسات عمل لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التصوير.
وأضاف أن المشروع الثاني هو الجزء الثالث لفيلم «ولاد رزق»، ويحمل اسم «القاضية»، بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وإخراج طارق العريان، والمشروع الثالث «صقر المحروسة» الذي يجسد فيه شخصية فارس في عصر المماليك، تأليف محمد حمدان، وإخراج أحمد علاء.
وعن اتجاهه للتشويق والأكشن، قال أحمد: «أسعى دائماً وراء العمل الأصعب، وليس لدي اتجاه إلى تقديم نوعية معينة، ولكن أحب تقديم أفلام مختلفة تعتمد على إعمال العقل، وربما تم وضعي في ذلك الإطار منذ بدايتي».
ويجري عز حالياً بروفات مسرحية «هادي فالنتين»، المقرر عرضها في عيد الأضحى المبارك بالمملكة العربية السعودية، بعد النجاح الذي حققته في موسمي الرياض وجدة»، ويشاركه البطولة تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب.
ويرى عز أن مفهوم النجومية لديه يرتبط ببقاء أعماله ناجحة وخالدة لسنوات، ويتمنى أن تتوقف نبرة الأفضل والأول في الساحة الفنية.

أحمد عز
آخر الأخبار
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
الرياضي
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
اليوم 20:59
سياح يشربون من حنفية عمومية ويحتمون من الحرارة بمظلات في روما
عربي ودولي
تأهب وإنذارات من عاصفة حرارية تضرب أوروبا
اليوم 20:09
رجال إطفاء يقامون حرائق غابات في جزيرة لا بالما
عربي ودولي
حرائق غابات تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في إسبانيا
اليوم 19:56
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
بوتين يهدد باستخدام نوع جديد من السلاح في أوكرانيا
اليوم 19:48
لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات (أرشيفية)
عربي ودولي
قلق أميركي من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً عابراً للقارات
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©