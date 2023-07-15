احذروا.. الطعام المحترق!

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الأبحاث عن أن الإفراط في طهي الطعام حتى يتفحم، يجعله أكثر صعوبة في الهضم والتمثيل الغذائي، كما ينتج عنه بعض المركبات الضارة مثل الأكريلاميد الذي ثبت تسببه في مرض السرطان لدى فئران التجارب عند تعرضها لجرعات عالية منه.

يقول خبراء الطهي، إنه رغم أن تناول الطعام المحترق لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، وأنه لا يوجد دليل حاسم على تأثير مادة الأكريلاميد الضار على البشر، إلا أنها تظل تُشكل مصدراً للقلق على الصحة.

وبينما يصف الخبراء بعض طرق طهي الطعام بأنها صحية لأنها تستخدم كمية أقل من الزيت، مثل الخبز أو الشواء أو التحميص، إلا أن تلك الطرق تحفز أيضاً تخليق الأكريلاميد، لذلك يوصون بتجنب أي أطعمة وصلت إلى اللون البني الداكن أو الأسود أثناء الطهي.

ونقل موقع «Health Shots» الهندي عن الخبراء نصائحهم بتناول الفواكه الطازجة والخضراوات والأطعمة الغنية بالألياف، مع الابتعاد عن الأطعمة المليئة بالسكر والملح والدهون والأطعمة المعالجة للمحافظة على صحة جيدة.