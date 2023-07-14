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«تافيرنا» يعزف الكلاسيكيات في «أوبرا دبي»

أليساندرو تافيرنا
15 يوليو 2023 01:00

دبي (الاتحاد)

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ضمن سلسلة الحفلات الموسيقية الكلاسيكية المرموقة لكبار الشخصيات، يقدم عازف البيانو الإيطالي أليساندرو تافيرنا لعشاق الموسيقى عرضاً خاصاً في الثالث والعشرين من يوليو الحالي، على «أوبرا دبي». ويتضمن الحفل عزف أغنية Isolde من أوبرا ريتشارد فاجنر الخالدة، وفقرة «بيانو سوناتا رقم 1» لأليكسي شور، وهي عبارة عن قطعة ثلاثية الحركة تمزج النغم مع التقنية.
ويهدف العرض إلى دعم انتشار الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا والباليه في المشهد الثقافي في دبي، وإتاحة الفرصة لعشاق الكلاسيكيات للاستماع بالروائع التي تهفو إليها النفوس دائماً، ما يصب في النهاية في تحقيق هدف بناء مجتمع فريد غني بالثقافة والترفيه والأعمال والإبداع.

أوبرا دبي
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