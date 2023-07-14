الذكاء.. خطر على «الروبوتات» ؟

جنيف (أ ف ب)

في وقت يحقق فيه الذكاء الاصطناعي تقدّماً سريعاً، لا تزال أسئلة كثيرة حول هذه التقنية من دون إجابات، وهو ما نبّهت إليه الأمم المتحدة قبل أيام خلال مؤتمر عقد بمشاركة عشرات الروبوتات ذات الأشكال البشرية.

وتفاجأ عدد كبير من الحاضرين بالطابع الواقعي الذي تظهره الروبوتات التي سارت في ممرات «القمة العالمية عن الذكاء الاصطناعي من أجل المنفعة الاجتماعية» التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

تشهد الأبحاث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ازدهاراً كبيراً، فيما تدعو الأمم المتحدة إلى وضع قواعد وضمانات كي تحمل هذه التقنيات فائدة للبشر من دون تعريضهم لأي خطر أو ضرر.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان مارتن خلال القمة: «عندما أحدث الذكاء الاصطناعي صدمةً في العالم قبل بضعة أشهر فقط، لم نكن رأينا شيئاً مماثلاً قط».

وتتابع «بات احتمال أن يصبح هذا الشكل من الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً من البشر قريباً جداً منا». ورداً على ذلك، دعا مئات الأكاديميين والشخصيات إلى وقف تطوير أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي لستة أشهر، مشيرين إلى «مخاطر كبيرة» يحملها على البشرية.

ديسي

تتابع الروبوتات المُجهّزة بكاميرات في أعينها، ما يحدث في محيطها وتجيب عن الأسئلة وتبتسم، حتى إنّ بعضها يحرّك عينيه كردة فعل على أمر ما. ومن بين هذه الروبوتات، «ديسديمونا» المعروفة بـ«ديسي» للمقربين منها، وهي أحد أعضاء فرقة «جام غلاكسي باند» الموسيقية.

ويُقدِم هذا الروبوت ذو الشعر الأرجواني الذي ابتكره ديفيد هانسون على أداء أغان من نوع الجاز تتمحور على مواضيع مختلفة، بدءاً من الحب وصولاً إلى بطاقات الائتمان، ومروراً بالمواعيد في المتنزهات.

وظائف إنسانية

سواء أكانت مشابهة للبشر أم لا، غزت الروبوتات مختلف المجالات، فبتنا نراها في المجال الغنائي أو الفني أو كروبوتات تتولى الاعتناء بالمسنين في دور العجزة. ويكون من الصعب أحياناً تمييزها عن البشر حتى أمتار قليلة.