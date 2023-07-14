«بيت الحكمة».. يثري مخيلة الأطفال بـ«المخيم الصيفي»

الشارقة (الاتحاد)

بدأ «بيت الحكمة» في استقبال الصغار من الفئة العمرية (05 إلى 12عاماً)، للحضور والمشاركة في مجموعة متنوعة من الجلسات القرائية وورش العمل والتجارب التفاعلية والعروض الحية، ضمن برنامج «المخيم الصيفي» 2023، الذي يستمر حتى 03 أغسطس 2023 في قسم «القارئ الصغير»، بهدف إثراء مخيّلة الأطفال وعقولهم، من خلال مغامرة شيّقة تبحر بهم إلى عوالم ثقافية ساحرة تعكس تاريخ دول وتقاليد شعوب.

من خلال تنظيم هذا المخيم الذي يحمل عنوان «رحلة حول العالم»، يُشرك «بيت الحكمة» الصغار في تجربة فريدة للذهاب في رحلة إلى بلدان مختلفة، من خلال تخصيص أقسام خاصة بعدد من بلدان العالم، تُعرِّف الأطفال على ثقافة كل دولة، وعاداتها، ولغتها، ومأكولاتها، وحياتها البرية، ومعالمها الشهيرة، والحصول في نهاية هذه التجربة المميزة على ختم جوازات سفرهم التي توثِّق زياراتهم إلى أجنحة تلك البلدان، وتعكس استفادتهم من تلك التجربة السياحية وكأنهم زاروا تلك البلاد حقيقة.

وعلى مدار شهر كامل، يخوض الصغار رحلة استكشافية ممتعة للتعرف على ثقافات 8 دول في 4 قارات، تشمل: مصر وغانا في أفريقيا، والسعودية وكوريا الجنوبية وتايلاند في آسيا، وكوبا والمكسيك في قارة أميركا الشمالية، بالإضافة إلى فيجي في أوقيانوسيا، ضمن بيئة تفاعلية تعزِّز الإبداع والتفكير النقدي لدى الأطفال وتوسِّع آفاقهم الثقافية.

ويحتفي المخيم بالتنوع الثقافي والتقاليد الغنية لهذه الدول، عبر باقة متكاملة من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي تحفّز الأطفال على استكشاف العالم من حولهم عبر القراءة والتعلم، مثل صناعة بعض الصلصات والحلويات والأطباق التي تشتهر بها تلك البلدان، والكتابة على ورق البردي، فضلاً عن مشاهدة عروض الموسيقى الشعبية والرقصات الاستعراضية.

قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة»: «يشكّل الأطفال جزءاً مهماً من خطتنا للفعاليات الصيفية، ولذا ندعو في (بيت الحكمة) الآباء والأمهات إلى تشجيع صغارهم على المشاركة في هذا البرنامج، الذي يهدف إلى صقل مهاراتهم وتنمية روحهم الإبداعية وتوسيع مداركهم، من خلال اصطحابهم في رحلة تعليمية وترفيهية إلى عوالم ثقافية متعددة تثري تجربتهم الثقافية، وتغذي ثرواتهم الفكرية والمعرفية».