في خطوة غير مسبوقة.. الهند ترسل مركبة للهبوط على القطب الجنوبي للقمر

أطلقت وكالة الفضاء الهندية، اليوم الجمعة، صاروخا يحمل مركبة فضاء إلى المدار قبل تنفيذ هبوط مزمع الشهر المقبل عند القطب الجنوبي للقمر في خطوة غير مسبوقة ستعزز مكانة الهند كقوة فضاء كبيرة.

وأطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، الصاروخ "إل.في.إم 3" من مرفأ الفضاء الرئيسي في الهند في ولاية أندرا براديش مساء اليوم الجمعة.

وبعد 16 دقيقة من الإطلاق، أعلن طاقم التحكم في البعثة التابع للمنظمة أن الصاروخ نجح في وضع مركبة الهبوط "تشاندرايان-3" في مدار حول الأرض ومنه ستتجه لتنفيذ هبوط على القمر في الشهر المقبل.

وإذا نجحت المهمة، ستنضم الهند إلى مجموعة من ثلاثة بلدان نجحت في تنفيذ مهمات هبوط على سطح القمر هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين.

كما ستكون مركبة الفضاء "تشاندرايان-3" الأولى التي تهبط عند القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة توليها وكالات الفضاء وشركات الفضاء الخاصة اهتماما خاصا نظرا لوجود جليد مائي قد يساعد في بناء محطة فضاء في المستقبل.

وانطلق الصاروخ في الساعة 2:35 بالتوقيت المحلي (0905 بتوقيت جرينتش)، وتابع الإطلاق أكثر من 1.4 مليون شخص عبر قناة منظمة أبحاث الفضاء على موقع "يوتيوب".

وقالت المنظمة إنه من المتوقع أن تهبط المركبة على القمر في 23 أغسطس المقبل.

ونجحت بعثة مركبة الفضاء "تشاندرايان-2"، التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، في نشر مركبة مدارية في 2020، لكن مركبة الهبوط والمسبار تحطما قرب المنطقة التي ستحاول المركبة "تشاندرايان-3" الهبوط بها.