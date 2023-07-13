«Dead Reckoning».. مهمة مستحيلة لإنقاذ العالم

أبوظبي (الاتحاد)

بعد 5 سنوات من أحداث الجزء السادس من سلسلة أفلام الأكشن والألغاز والجاسوسية «مهمة مستحيلة» - Mission Impossible، للنجم العالمي توم كروز، يعود العميل «إيثان هانت» الذي يجسده كروز في الجزء السابع من السلسلة Mission Impossible: Dead Reckoning Part One- «المهمة المستحيلة - حساب الموت الجزء الأول»، الذي يعرض في صالات السينما المحلية، لاستخدام قدراته القتالية وخبرته المحترفة في حل العديد من الجرائم العالمية، حيث يسعى وزملاؤه لتعقب سلاح مميت قبل أن يقع في أيدي الأشرار والذي يتسبب في دمار شامل.

فيلم «Mission Impossible: Dead Reckoning Part One»، تم تصوير بعض مشاهده في أبوظبي، في مطار أبوظبي الجديد وصحراء ليوا، وحضر كروز العرض الافتتاحي الأول بالشرق الأوسط في «قصر الإمارات» بأبوظبي، ويشارك في بطولته سايمون بيج، ريبيكا فيرجسون، بوم كليمنتيف، هايلي أتويل، فانيسا كيربي وكاري إلويز، وهو من تأليف وإخراج كريستوفر ماكويري.

ذكاء اصطناعي

يسلط الفيلم الضوء على مخاطر الذكاء الاصطناعي، مستعرضاً وجود طاقم على متن غواصة روسية بداخلها خوارزمية يطلق عليها اسم (Entity) تكاد تكون خارقة للطبيعة، حيث يمكنها التحكم في جميع الأشياء عن بُعد، والتلاعب بطبيعة الحقيقة، ما يتسبب في كارثة عالمية.

مغامرة جديدة

يخوض «هانت» مغامرة جديدة مليئة بالمطاردات الخطرة والمعارك القتالية التي نفذها بنفسه من دون «دوبلير»، بعد تجميع فريقه، ومنهم «لوثر ستيكل» الذي يلعبه فينغ ريمز، «بينجي دان» الذي يجسده سايمون بيغ، و«إلسا فاوست» التي تلعبها ريبيكا فيرغسون، لمساعدته في إنقاذ العالم والوصول إلى Entity التي يبحث عنها الأشرار وعلى رأسهم «غابرييل» الذي يجسده إيساي موراليس للاستيلاء عليها.

مفتاح سري

البحث عن المفتاح السري الذي باستطاعته التحكم في Entity، هو الهدف الرئيس لـ«هانت» الذي يدخل في مواجهة «غريس» التي جسدتها هايلي أتويل، إلى جانب «غابرييل» ومساعدته «باريس» التي تلعبها بوم كليمنتيف، و«الأرملة البيضاء» التي تجسدها فانيسا كيربي.

مطاردات خطيرة

اعتمد الجزء السابع من الفيلم على جرعة زائدة من مشاهد الأكشن والمطاردات الخطيرة التي نفذها كروز بكل احترافية، من بينها مشهد الهروب على سطح مطار أبوظبي الجديد الذي يمتد بطول 315 متراً، والمطاردة على سطح القطار، والقفزة من قمة جبل بالدراجة النارية.