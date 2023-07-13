13 حيواناً وطائراً.. الأكثر ذكاءً

ترجمة: عزة يوسف

تعتبر مملكة الحيوان من البيئات الرائعة، حيث تزخر بمئات الأنواع من الحشرات متناهية الصغر وحتى الثدييات الضخمة التي تتفاوت في سلوكياتها، حسبما ذكرت مجلة The Coolist الرومانية التي وضعت قائمة بأذكى الحيوانات على الأرض، ومنها:

القيق الأزرق

يستفيد من الأشياء المتاحة لتحقيق المكاسب، ويتمتع بالقدرة على التخطيط للمستقبل.

الشمبانزي

الأذكى، ليس فقط لقدرتها على استخدام الأدوات بل أيضاً في إيجاد عمليات ممنهجة، ولها لغة رمزية تتواصل بينها.

الفئران

أثبتت الدراسات قدرة الفئران على حل المشكلات وإيجاد طرق مختصرة للخروج من المتاهات التي صممتها أفضل العقول البشرية، بالإضافة إلى مساعدتها في اكتشاف مرض السل لدى البشر واكتشاف الألغام الأرضية في الحقول عن طريق حاسة الشم.

الغربان

يعتبرها العلماء من المخلوقات الذكية بسبب إدراكها لمفهوم السببية، وتمتلك مهارات عالية في حل المشكلات.

الأفيال

تتمتع الأفيال بذاكرة مدهشة وقوية للغاية، ولديها 3 أضعاف الخلايا العصبية الموجودة عند البشر، وتحزن عند فقدان أحبائها.

الحوت القاتل

تسمى أيضاً حيتان الأوركا، وتملك دماغاً أكبر بنحو 4 مرات من الإنسان، وتستخدم لغة الجسد وقفزة التجسس من الماء للسطح للتعرف على ما حولها.

«المانتا راي»

تشير الدراسات إلى أنه نوع من الأسماك المرحة والاجتماعية، والتي تستطيع التعلم والتواصل وحل المشكلات.

الدلافين

تحتوي أدمغتها على خلايا عصبية مغزلية متخصصة في الذاكرة والتواصل، وهي اجتماعية بشكل لا يصدق.

القرش الأبيض

يستخدم أشكالاً بدائية من التواصل، ويستعين بكل حواسه ليصبح المفترس الأشرس الذي نراه.

إنسان الغاب

نتشارك كبشر بنسبة 96% من الحمض النووي مع القردة العليا التي تتمتع بالذكاء الشديد، ولديها القدرة على إنشاء واستخدام الأدوات ومعرفة مفهوم التكلفة مقابل المكافأة.

الكوكاتو

يمكنه أن يفهم التفكير المستقبلي ويقاوم الإغراءات من أجل الحصول على مكافأة أكبر.

الببغاوات الأفريقية

لديها القدرة على التحدث مثل البشر، وتملك ذكاء طفل عمره 4 سنوات، ويمكنها فهم المنطق والاستنتاج.

الأخطبوط

ينافس البشر في تعلم المفاهيم التي لا تستطيع الحيوانات الأخرى تعلمها.