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جينيفر أنيستون ترفض الثناء على جمالها

جينيفر أنيستون
14 يوليو 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد) 

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عبّرت النجمة الأميركية جينيفر أنيستون عن استيائها ممن يجاملها بقول: «تبدين رائعة بالنسبة لعمرك».
وأكدت أنيستون (54 عاماً)، أنها في حالة جسدية أفضل مما كانت عليه عندما كانت أصغر سناً، بل تشعر بتحسن في العقل والروح والجسد، ويعود لاهتمامها باللياقة البدنية والرياضة والعناية بصحتها. وذكر موقع برنامج Today الأميركي، أن روتين أنيستون اليومي يتضمن سلطة الخس التي تضيف إليها الفطر والطماطم والأفوكادو والزيتون واللوز وبذور عباد الشمس، وبعض قطع الجبن، وتمارس التمارين الرياضية لمدة 20 دقيقة يومياً، وترى أنه وقت كافٍ لتحقيق اللياقة والشعور بالطاقة والرشاقة.

جينيفر أنيستون
السينما الأميركية
التمارين الرياضية
اللياقة البدنية
جنيفر أنيستون
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