«الشارقة للمتاحف».. تطلق حزمة فعاليات وبرامج صيفية

الشارقة (الاتحاد)

تطلق هيئة الشارقة للمتاحف، حزمة من الفعاليات والبرامج الصيفية، بهدف توفير تجربة تعليمية وترفيهية ممتعة لجميع أفراد المجتمع، تمكنهم من توسيع معارفهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، واكتشاف مواهب جديدة خلال إجازتهم الصيفية.

تتضمن أجندة الفعاليات الصيفية ورش عمل ومحاضرات وجلسات تفاعلية تم تصميمها بطريقة مبتكرة وشيقة، لجذب اهتمام الأفراد وتحفيزهم على الاستكشاف والتعلم، بما يتسق مع استراتيجيات الهيئة وتطلعاتها، لكون «المتاحف وجدت لتكون مدرسة لأبنائنا والأجيال القادمة».

محاضرات وورش

وتستهدف الهيئة عبر البرنامج المجتمعي «السنة الهجرية» الفئة العمرية من 6 حتى 12 عاماً في الـ 19 من يوليو الجاري في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، لتطلعها على التقويم الهجري من خلال عدد من ورش العمل.

ويقدم مربى الشارقة للأحياء المائية للأطفال فعاليته الصيفية «صيفنا بارد» التي تستمر من 17 وحتى 30 يوليو الجاري، وتتضمن سلسلة من الورش التعليمية المسلية الهادفة إلى رفع مستوى وعيهم بالحياة البحرية، وتسعى لإشراكهم في حكايات رحلات الصيد قديماً وما يتبعها من مغامرات وتحديات، فضلاً عن الاستمتاع بتجربة مشاهدة الغواصين وهم يقدمون الطعام للأسماك بأحجامها المختلفة.

ويتاح للأطفال من عمر 6 حتى 12 عاماً فرصة ليعيشوا تجربة «الأحيائي الصغير» عبر برنامجها المهني خلال الفترة من 31 يوليو حتى 7 أغسطس 2023، حيث يمكن للأطفال تعلم سبل إطعام الكائنات البحرية وعلاجها في حالة المرض، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية القيام بفحص مخبري على مياه المربى، كما يشهد الأول من أغسطس تنظيم محاضرة بعنوان «الغزو البرتغالي للخليج»، في نصب المقاومة، وتسلط الضوء على أحداث الغزو البرتغالي ومقاومة أهالي خورفكان وبطولاتهم، واتحاد القبائل للحفاظ على أمن المنطقة.

ويمكن للراغبين من الأطفال في اغتنام الإجازة الصيفية والانضمام إلى متحف الشارقة العلمي خلال الفترة من 1 وحتى 31 أغسطس المقبل، للاستمتاع بكل ما هو شيق ومفيد، حيث يوفر البرنامج الصيفي لهذا العام فعالية بعنوان «الاستدامة أسلوب حياة» التي تهدف إلى التوعية والتعريف بأهمية الاستدامة، من خلال باقة من ورش العمل المتنوعة التي تشمل «بيئتي مسؤوليتي»، و«البيئة المستدامة»، وعروض علمية ممتعة تشمل «عرض الصوت، عرض الليزر، وعروض القبة السماوية».



«الخطاط الصغير»وخلال الفترة من 7 حتى 10 أغسطس المقبل، ينظم متحف الشارقة للخط برنامجه المهني «الخطاط الصغير» الذي يأخذ اليافعين من عمر 13 وحتى 17 عاماً في رحلة، لتعليم أسس وقواعد الخط وتحسين الخط، بهدف تنمية الحس الإبداعي لديه، كما يقدم خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر المقبل، المستوى الأول في «الخط الديواني الجلي»، للأفراد من 18 وحتى 59 عاماً.

كما يستضيف كل من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للآثار، ومربى الشارقة للأحياء المائية خلال الفترة من 14 حتى 17 أغسطس المقبل، اليافعين من عمر 13 وحتى 17 عاماً في برنامج «سفراء متاحف الشارقة» الذي يسلط الضوء على الإرشاد، ويهدف إلى تعزيز هذه الثقافة، فيما يقدم متحف الشارقة البحري للأفراد من 18 وحتى 59 عاماً، محاضرة ثرية حول تاريخ اللؤلؤ في الإمارات، وذلك يوم 13 سبتمبر المقبل.

«إجازة سعيدة»

وفتحت هيئة الشارقة للمتاحف الباب لاستقبال الراغبين من عامة الجمهور والأطفال المشاركة في مخيم «إجازة سعيدة» الذي تنطلق مرحلته الأولى في كل من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة العلمي، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومتحف الشارقة البحري، من 10 يوليو إلى 20 يوليو الجاري، فيما يستضيف كل من متحف الشارقة للآثار، ومتحف الشارقة للفنون، ومتحف المحطة، المرحلة الثانية التي تبدأ في 24 يوليو الجاري، وتستمر حتى 3 أغسطس المقبل.

ويتضمن المخيم مجموعة ثرية من البرامج والأنشطة التي تستهدف تطوير قدرات المشاركين، وتعزيز وعيهم وزيادة رصيدهم الثقافي بأساليب تشويقية وترفيهية، حيث يوفر المخيم فرصة التعرف على أنواع السفن وأساليب الصيد وطرق الاستدلال بالنجوم في قسم الملاحة البحرية، عبر سلسلة من ورش العمل الزاخرة بالترفيه.

كما تشمل فعاليات المخيم تعريف المشاركين بالعلماء المسلمين وأبرز اختراعاتهم في مجالات الفلك والهندسة، بالإضافة إلى ورش حول الصوت ومصادره المختلفة، وأنشطة لقياس سرعة الرياح، واكتشاف الحواس الخمس، والكائنات البحرية، فضلاً عن الاطلاع على أهم المكتشفات الأثرية في المنطقة من مبانٍ وحصون، وعلى مجموعة من العملات القديمة التي عُثر عليها في إمارة الشارقة، كما يتزودون بالمعلومات الثرية حول الطيران وأسراره في متحف المحطة، وغيرها العديد من الأنشطة التفاعلية وورش العمل في مختلف المتاحف التي تستضيف المخيم.