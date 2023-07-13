تامر عبد الحميد (أبوظبي)

قبل انطلاقته في السينما المحلية بتاريخ 20 يونيو الجاري، توجه أبطال «مستر إكس» إلى الإمارات، لحضور العرض الافتتاحي الأول للفيلم، مساء أمس، في دبي مول.

تدور أحداث الفيلم حول «فريد - مستر إكس» الذي يجسده أحمد فهي، والذي تتسبب عقدة نفسية قديمة لديه في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها إلى دفع الرجال لتطليق زوجاتهم، ومع تسلسل الأحداث تنشأ قصة حب بينه وبين المحامية «طيبة» التي تلعب دورها هنا الزاهد، التي تقلب حياته رأساً على عقب، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب، ويشارك في بطولته أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد أنور ومحمد أسامة ورحاب الجمل وبيومي فؤاد.

وأعرب أحمد فهمي عن سعادته البالغة لتواجده في الإمارات، وحضور العرض الافتتاحي للفيلم مع الجمهور في دبي، وقال: يُعتبر «مستر إكس» أول فيلم أحضر له عرضاً خاصاً خارج مصر، وبصراحة تشرفت بأن أخوض هذه التجربة للمرة الأولي، وأن يكون العرض الافتتاحي في الإمارات، التي أحبها كثيراً، خصوصاً أن جمهورها واعٍ سينمائياً ومتذوق للفن، بالإضافة إلى أن السوق الإماراتي قوي ومهم جداً بالنسبة لي.

أبطال فيلم «مستر إكس» في عرض افتتاحي أول بدبي



وتابع: نفذت الفيلم في أكثر من عامين، وكان التأني في التحضير يعود إلى اهتمامي بتقديم عمل فني راقٍ، خصوصاً بعد الفيلمين اللذين قدمتهما في السنوات الماضية، وهما «الكويسين» الذي عرض عام 2018 و«العارف» 2021، ولم يكن هدفي الأكبر متوجهاً نحو السوق السينمائي المصري فقط، بل الإماراتي والخليجي بشكل عام.

ولفت فهمي إلى أنه جاءته ردود أفعال إيجابية بعد عرض الفيلم جماهيرياً مؤخراً في مصر، متمنياً أن ينال النجاح نفسه، بل وأعلى بعد عرضه في الإمارات.

خارج الصندوق

وأكد فهمي أن «مستر إكس» تجربة مغايرة عن جميع الأعمال التي قدمها سابقاً، وفكرة مختلفة «خارج الصندوق»، عمل فيها مع مجموعة من الفنانين المتميزين وعدد من ضيوف الشرف بكل حب وجهد، لإظهار عمل فني يرتقي بمستوى المشاهد العربي، منوهاً أنه سعيد أيضاً بمشاركة زوجته هنا الزاهد بطولة الفيلم، في أول لقاء يجمعهما أمام الكاميرا سينمائياً.

أبطال فيلم «مستر إكس» في عرض افتتاحي أول بدبي



فكرة فريدة

من جهتها، وصفت هنا الزاهد فيلم «مستر إكس» بالتجربة المختلفة والفريدة من نوعها، من حيث الفكرة الفريدة والأحداث الكوميدية المشوقة، التي أظهرتها بشكل مختلف عن أدوارها السابقة، معربة عن سعادتها بتواجدها في الإمارات وحضور العرض الافتتاحي للفيلم مع جمهور دبي، الذي استقبلها بحفاوة، وأبدى ردود أفعال إيجابية على العمل.

كوميديا وتشويق

محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس»، أوضح أن قصة الفيلم مميزة ويمزج بين الكوميديا والتشويق، ولا يعتبر عملاً من أجل الضحك فقط، إنما يتضمن رسائل مهمة حول كيفية بناء علاقات زوجية ناجحة ومستمرة، رغم أن قصة الفيلم الرئيسة تتمحور حول «مستر إكس» الذي ينشئ منظمة سرية يسعى من خلالها إلى دفع الرجال لتطليق زوجاتهم.