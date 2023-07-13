الجمعة 14 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

جوجل تطلق "بارد" مُنافس"تشات جي بي تي" في 50 بلداً

جوجل تطلق "بارد" مُنافس"تشات جي بي تي" في 50 بلداً
13 يوليو 2023 15:39

أطلقت "جوجل" الخميس برنامج "بارد" للذكاء الاصطناعي المُنافس لـ"تشات جي بي تي"، في نحو خمسين بلداً بينها البرازيل ودول الاتحاد الاوروبي، بعدما كانت تجنّبت ذلك لأسباب تنظيمية.

وبات برنامج "بارد" مُتاحاً في معظم دول العالم وباللغات الأكثر استخداماً"، على ما ذكرت "جوجل" التي عرضت هذا البرنامج في فبراير رداً على برنامج "تشات جي بي تي" من ابتكار شركة "أوبن ايه آي" التي تتولى "مايكروسوفت" تمويلها بشكل رئيسي.

وقالت جوجل "لقد عملنا على نحو استباقي مع خبراء ومسؤولين في هيئات تنظيمية لتوسيع نطاق استخدام البرنامج".

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة تتبنى قراراً حول الذكاء الاصطناعي
جامعة الإمارات تدرب طلبة المدارس على «الذكاء الاصطناعي»

وبعدما كان مُتاحاً بثلاث لغات فقط هي الانكليزية واليابانية والكورية، بات بإمكان "بارد" إنتاج محتوى بنحو أربعين لغة بينها العربية والألمانية والصينية والإسبانية والفرنسية والهندية، بحسب "جوجل".

ويوفّر هذا البرنامج إجاباته إما شفهياً أو بأسلوب احترافي أو غير رسمي، أو حتى استخراج معلومات من صورة ما.
ويتيح "بارد" كذلك مواصلة محادثات قديمة مع الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة متاحة أصلاً في "تشات جي بي تي".
وحققت روبوتات المحادثة التي تم تقديمها كبديل للبحث التقليدي عبر الإنترنت، نجاحاً كبيراً منذ إطلاق "تشات جي بي تي" في نوفمبر 2022. 

المصدر: وكالات
روبوت
الذكاء الاصطناعي
جوجل
آخر الأخبار
نادي أبوظبي يتصدر «الإمارات للشطرنج»
الرياضي
نادي أبوظبي يتصدر «الإمارات للشطرنج»
اليوم 21:15
منتخب الشابات للسلة يطير إلى أميركا
الرياضي
منتخب الشابات للسلة يطير إلى أميركا
اليوم 21:00
قادة من فاغنر يدربون قوات من بيلاروسيا
عربي ودولي
فاغنر تدرّب قوات الدفاع في بيلاروسيا
اليوم 20:34
بلغ نهائي ويمبلدون.. ديوكوفيتش على مشارف «التفرد»
الرياضي
بلغ نهائي ويمبلدون.. ديوكوفيتش على مشارف «التفرد»
اليوم 20:33
«يويفا» يغرم يونايتد وبرشلونة بسبب «اللعب المالي النظيف»
الرياضي
«يويفا» يغرم يونايتد وبرشلونة بسبب «اللعب المالي النظيف»
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©