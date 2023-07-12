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أدوية التنحيف تقود إلى المرض النفسي

أدوية التنحيف تقود إلى المرض النفسي
13 يوليو 2023 01:20

أمستردام (أ ف ب) 

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تدرس وكالة الأدوية الأوروبية الآثار الضارة  لثلاثة عقاقير مضادة لمرض السكري توصف بصورة متزايدة لخسارة الوزن، بعد تقارير تفيد بأنّ تركيبة هذه الأدوية لها تبعات نفسية سيئة قد تدفع المرضى للتفكير بإيذاء أنفسهم.
وتتولى وكالة الأدوية الأوروبية التي تتخذ من أمستردام مقراً «مراجعة البيانات المرتبطة بالمخاطر التي تحدثها هذه الأدوية لناحية دفع الأشخاص للتفكير بإيذاء أنفسهم»، ومن بين العقاقير أوزمبيك (سيماغلوتايد)، وسكسندا (ليراغلوتايد) وويغوفي (سيماغلوتايد)».
وأشارت الوكالة إلى أنّ «وكالة الأدوية الأيسلندية أطلقت هذه المراجعة بعد تقارير تفيد بأنّ الأشخاص الذين تناولوا الأدوية التي تحتوي مكوناتها الفعّالة على « الليراغلوتايد والسيماغلوتايد» راودتهم أفكار متعلقة بإيذاء النفس.
وأوضحت وكالة الأدوية الأوروبية أنّ السلطات المعنية تتولى تحليل 150 حالة محتمل تأثرها  حتى الآن.

التنحيف
الصحة النفسية
الضغوط النفسية
وكالة الأدوية الأوروبية
السكري
خسارة الوزن
فقدان الوزن
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