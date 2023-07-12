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«بيلا» و«جاك» و«جيو» يستقبلون ضيوف «عالم فيراري»

«بيلا» و«جاك» و«جيو» يستقبلون ضيوف «عالم فيراري»
13 يوليو 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت عالم فيراري أبوظبي عن ثلاث شخصيات جديدة هي «بيلا» و«جاك» و«جيو»، التي تتولى مهمة الترحيب بالضيوف هذا الصيف ومصاحبتهم للاستمتاع بالمجموعة الواسعة من الألعاب والتجارب المتميزة التي توفرها المدينة الترفيهية الرائدة في أبوظبي. ويقوم «بيلا» و«جاك»، وهما طفلان في العاشرة من عمرهما، ومن محبي السرعة التي ترتبط بعلامة فيراري العريقة، باستقبال الضيوف ونشر مشاعر البهجة والمرح بصحبة «جيو»، الروبوت المتحرك المستوحى من شخصية بطل خارق. وانضمت الشخصيات الجديدة الثلاث إلى العائلة الأوسع لعالم فيراري أبوظبي خلال الاحتفالات الخاصة بموسم الصيف، والتي ستستمر حتى 3 سبتمبر.

عالم فيراري
الإمارات
عالم فيراري أبوظبي
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