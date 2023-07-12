ياس تُبهر الجمهور السعودي والكويتي بعروض «فلاش موب»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد أسابيع قليلةٍ على إطلاق جزيرة ياس أبوظبي حملتها الصيفية الترويجية الجديدة للأغنية الخليجية الشهيرة «الحمدلله وشفناكم» لفرقة ميامي الكويتية، قدمت الجزيرة عرضي «فلاش موب» مبتكرين في مجمعين تجاريين بالسعودية والكويت. وفوجئ الجمهور بمشاهدة تجمع سريع لمجموعة من الأولاد والبنات في كلا المجمعين ليؤدوا عرضاً مباشراً ومميزاً لأغنية «الحمدلله وشفناكم» وسط أجواء مفعمة بالترفيه والاستعراض. وجذب العرضان اهتمام الجمهور والضيوف الذين تفاعلوا مع الأغنية التي لامست قلوبهم وأطربت أسماعهم لسنوات طويلة، واستمتعوا بحلتها وكلماتها الجديدة التي تبرز التجارب الترفيهية العالمية التي تنتظر الضيوف من الصغار والكبار في جزيرة ياس أبوظبي.