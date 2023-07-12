نصير شمّة يلبي «نداء الأرض»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

«دعونا نعمل معاً لإحداث فرق والتصدي لتغير المناخ قبل فوات الأوان»، نداء تحذيري قدمه فنان «اليونسكو» وسفير السلام الموسيقار العالمي نصير شمة، من جزر كوك التي تعاني التغيرات المناخية وتأثيراتها الخطرة عبر مشروع «نداء الأرض»، الذي يأتي ضمن مبادراته الإنسانية والمجتمعية، وقد ساهم بموسيقاه في تصوير فيديو توعية وفيلم وثائقي فريد من نوعه من جزر كوك، يسلط فيه الضوء على تأثير الانبعاثات العالمية على دول المحيط الهادئ.

قال شمّة: أعتبر المبادرة مهمة ملهمة في مواجهة الأذى الذي يلحقه تغير المناخ، خصوصاً مع تأثير العالم الصناعي على المواقع الطبيعية التي لا تقدم للإنسانية إلا الجمال والماء الصافي والهواء النقي، ولا ينبعث منها إلا الطاقة الإيجابية، لكن تغيرات العالم الصناعي والمادي تدمر هذه المواقع الساحرة وتؤثر عليها تأثيراً غير قابل للإصلاح.

تصحر

أضاف: انطلقنا من جزر كوك لنصل إلى كل بقاع العالم، وهدفنا حماية وتنشيط الزراعة والأراضي الخضراء في كل بلدان العالم، وما تعانيه تلك البلدان من تصحر وتأثرها الكبير بالانبعاثات، حيث سبق وقمنا بحملات تشجير في عدد من دول العالم ومنها العراق، وما هو إلا «نداء الأرض» من أجل إنقاذها من التصحر.

«كوب 28»

وأكد شمة أن زيارته إلى جزر كوك الخلابة، أتت بهدف تسليط الضوء على الأهمية الجوهرية لهذه المواقع وضرورة الحفاظ عليها، والتي تتعرض للتهديد كغيرها من المواقع الطبيعية المتنوعة بسبب التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن إطلاق المبادرة وفيديو التوعية سيتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) الذي سيُعقد في الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من هذا العام.

ولفت شمة إلى أن مشروع «نداء الأرض» (The Earth Call)، نُظم تحت مظلة «اليونسكو»، وقال: هذه الجزر التي تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتعد واحدة من أجمل جزر العالم، تُعتبر من الجزر المهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية التي تكون في الغالب من فعل الإنسان، فتقدم للبشرية الأمان والغذاء والطاقة، لكن العالم يبادلها بالمصانع والانبعاثات وبالأشياء المضرة التي سوف تعرضها للدمار.

ترابط عالمي

وأشار شمّة إلى أنه التقى مارك براون رئيس وزراء جزر كوك، الذي يُعد من أوائل المؤيدين للمشروع، وتحدثا حول مواجهة تغير المناخ والحفاظ على الجزر من الانقراض، وتأكيد أهمية الترابط العالمي من أجل إنقاذ الكوكب، كما تضمن اللقاء مبادرات ثقافية وعلمية مختلفة، وقال: جزر الكوك تحيطها المياه بنسبة 90% من مساحتها، لذلك فنحن محظوظون بزيارتنا لها، والإشارة إلى أهمية الحفاظ عليها من خلال الترابط العالمي بهدف إنقاذ الكوكب، الذي تعرض للكثير من الظواهر المناخية الضارة في السنوات الأخيرة.

وثائقي موسيقي

يضم فريق مشروع الفيلم الوثائقي القصير «نداء الأرض»، (The Earth Call)، الذي تم تصويره في جزر كوك كل من المنتج كوتلاند بروداكشين، والمخرج السينمائي العراقي نزار الراوي، والمنتج المنفذ أي توبر، وعدد كبير من المتطوعين من مختلف دول العالم، وتدور فكرة الفيديو الموسيقي حول نداء عبر آلة العود بتنفيذ نصير شمة، لإنقاذ الكوكب من التغيرات المناخية، ليستعرض الفيلم الوثائقي رسالته حول أزمة المناخ، ويسلط الضوء على تأثير الانبعاثات على كل العالم، وتظهر فيه جزر كوك على أنها نموذج يمثل دول المحيط الهادئ الأشد تأثراً بأزمة المناخ، كما يقدم فيديو التوعية حلولاً ناجعة، ومنها التشجيع على زراعة المزيد من الأشجار في كل مكان بالعالم.