آيتن عامر تستعد لـ«المحارب»

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة المصرية آيتن عامر عن ملامح الشخصية الدرامية التي تخوض بها المنافسة في رمضان المقبل 2024، من خلال مسلسل «المحارب»، وتجسد خلاله البطولة النسائية أمام حسن الرداد، وإخراج شرين عادل.

قالت آيتن، إن أحداث المسلسل تدور في إطار الإثارة والأكشن، حول سائق ميكروباص، يواجه العديد من المواقف، وما ينتج عنها من صراعات، وهي تجسد دور صديقته التي تقف بجانبه في الأزمات التي يتعرض لها.

وأضافت، أنها تقوم حالياً بتصوير مسلسل «الناقور» مع محمد رياض، وطارق عبد العزيز، تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر، ويُعرض خلال الموسم الشتوي المقبل، وتدور أحداثه حول السحر والخوف من الأمور غير السوية.

وأشارت إلى أنها تقوم أيضاً بتصوير المشاهد الأخيرة لها في فيلم «مندوب مبيعات» مع بيومي فؤاد وتأليف وإخراج حامد صالح، وتؤدي فيه دوراً كوميدياً، كما تعيش قصة حب مع شخص أرمل بعد وفاة زوجته.

وتنتظر آيتن طرح فيلمها «لف وارجع تاني» خلال الموسم السينمائي الصيفي الحالي، ويشاركها البطولة أحمد فتحي، وشيري عادل، تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي، وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا حول مجموعة من الأصدقاء يتجمعون في شقة للمغتربين بالقاهرة، حيث يستيقظون ليجدوا البناية التي يسكنونها انتقلت إلى مكان آخر، بعد أن اختفت الحارة بجميع سكانها.