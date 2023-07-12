الخميس 13 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

آيتن عامر تستعد لـ«المحارب»

آيتن عامر
13 يوليو 2023 01:20

محمد قناوي (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
7 مسلسلات.. «أجزاء ثانية» على المنصات

كشفت الممثلة المصرية آيتن عامر عن ملامح الشخصية الدرامية التي تخوض بها المنافسة في رمضان المقبل 2024، من خلال مسلسل «المحارب»، وتجسد خلاله البطولة النسائية أمام حسن الرداد، وإخراج شرين عادل. 
قالت آيتن، إن أحداث المسلسل تدور في إطار الإثارة والأكشن، حول سائق ميكروباص، يواجه العديد من المواقف، وما ينتج عنها من صراعات، وهي تجسد دور صديقته التي تقف بجانبه في الأزمات التي يتعرض لها.
وأضافت، أنها تقوم حالياً بتصوير مسلسل «الناقور» مع محمد رياض، وطارق عبد العزيز، تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر، ويُعرض خلال الموسم الشتوي المقبل، وتدور أحداثه حول السحر والخوف من الأمور غير السوية.
وأشارت إلى أنها تقوم أيضاً بتصوير المشاهد الأخيرة لها في فيلم «مندوب مبيعات» مع بيومي فؤاد وتأليف وإخراج حامد صالح، وتؤدي فيه دوراً كوميدياً، كما تعيش قصة حب مع شخص أرمل بعد وفاة زوجته.
وتنتظر آيتن طرح فيلمها «لف وارجع تاني» خلال الموسم السينمائي الصيفي الحالي، ويشاركها البطولة أحمد فتحي، وشيري عادل، تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي، وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا حول مجموعة من الأصدقاء يتجمعون في شقة للمغتربين بالقاهرة، حيث يستيقظون ليجدوا البناية التي يسكنونها انتقلت إلى مكان آخر، بعد أن اختفت الحارة بجميع سكانها.

آيتن عامر
دراما رمضان
مسلسلات رمضان
الدراما المصرية
آخر الأخبار
الفيفا يسدد 209 ملايين دولار إلى لاعبي مونديال 2022
الرياضي
الفيفا يسدد 209 ملايين دولار إلى لاعبي مونديال 2022
اليوم 13:11
“المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات" يفوز بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جوائز "إيفي"
الإمارات
“المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات" يفوز بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جوائز "إيفي"
اليوم 13:08
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
الإمارات
محمد بن راشد يعتمد إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة زايد برئاسة شما المزروعي
اليوم 12:58
رئيس الدولة ونائباه
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى استقلال بلاده
اليوم 12:45
ماني للبيع!
الرياضي
ماني للبيع!
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©