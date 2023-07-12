رحيل الكاتب الشهير ميلان كونديرا

توفي الكاتب الفرنسي التشيكي المولد الشهير ميلان كونديرا عن عمر ناهز 94 عاما، حسبما أكدت متحدثة باسم "مكتبة مورافيا" في مدينة برنو التشيكية نيابة عن زوجته. حيث وُلد مؤلّف "وجود لا تُحتمل خفّته".

وقالت آنّا مرازوفا: "للأسف، أستطيع أن أؤكّد لكم أنّ ميلان كونديرا توفّي، بعد معاناة طويلة من المرض".

وعاش كونديرا، وهو مواطن فرنسي من أصول تشيكية، في باريس لعدة عقود. وتُرجمت كتب كونديرا إلى عشرات اللغات وبيعت منها ملايين النسخ في جميع أنحاء العالم.

وحصل كونديرا على العديد من الجوائز، منها جائزة Prix Médicis الفرنسية ووسام جوقة الشرف الفرنسي وجائزة القدس.

وحاز كونديرا على الشهرة العالمية في عام 1984 مع نشر روايته " كائن لا تحتمل خفته".