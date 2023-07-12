الصين تعتزم إرسال رواد فضاء للقمر بحلول 2030

تخطط الصين لإرسال صاروخين إلى القمر بحلول عام 2030، يحمل أحدهما المركبة الفضائية التي ستهبط على السطح وينقل الآخر رواد الفضاء.

وذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الأربعاء نقلا عن مهندس في الوكالة الصينية لرحلات الفضاء المأهولة، أن كلا الصاروخين سيدخلان مدار القمر، وبعد التحام ناجح، سيدخل رواد الفضاء مركبة الهبوط على القمر.

ستتغلب خطة الصاروخين على العقبة التكنولوجية التي تعترض طريق الصين منذ زمن طويل والتي تتمثل في تطوير صاروخ قوي بالدرجة الكافية لنقل رواد الفضاء ومسبار هبوط معا.

وقال تشانغ هاي ليان، نائب كبير المهندسين في الوكالة الصينية لرحلات الفضاء المأهولة، في مدينة ووهان بوسط الصين إن مركبة الهبوط ستنقل الرواد مرة أخرى إلى المركبة الفضائية في المدار، بعد أن يكونوا قد أنهوا مهامهم العلمية وجمعوا العينات، في بداية رحلة للعودة إلى الأرض.

وقال تشانغ إنه من أجل تحقيق الأهداف الصينية فيما يتعلق بالقمر، يعمل الباحثون على تطوير الصاروخ (لونغ مارش 10) الثقيل للغاية، ومركبة فضاء من الجيل الجديد بطاقم بشري، ومركبة هبوط، ومسبار للتحرك على سطح القمر.

وفي عام 2020، تمكنت الصين من الحصول على عينات من القمر في مهمة غير مأهولة، مما جعلها ثالث دولة في العالم تحقق هذا الهدف بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.