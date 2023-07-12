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الإعلام المغربي يشيد بالمشاركة الإماراتية المتميزة في موسم طانطان

الإعلام المغربي يشيد بالمشاركة الإماراتية المتميزة في موسم طانطان
12 يوليو 2023 12:32

أشادت مجموعة واسعة من وسائل الإعلام المغربية بمشاركة دولة الإمارات في "موسم طانطان" 2023، المحفل الثقافي والتراثي العالمي المسجل على القائمة التمثيلية "اليونسكو" والذي عقد في إقليم طانطان بالمملكة المغربية الشقيقة.

وأكدت وسائل الإعلامي المغربية، أن جناح دولة الإمارات بجميع مكوناته الثقافية والتراثية، شكل إضافة نوعية للدورة السادسة عشرة من موسم طانطان، كما أن المشاركة الإماراتية وهي السابعة على التوالي، تكتسي أهمية خاصة، سواء بالنظر إلى الموضوعات المحورية للمعروضات أو العادات والتقاليد التي أبرزتها عبر مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية التي نظمتها على مدار المهرجان العالمي.

وجاء في صحيفة "هسبريس المغربية"، أن جناح دولة الإمارات خطف الأضواء خلال انطلاق الدورة السادسة عشرة من الموسم الثقافي "طانطان"، مضيفة أن دولة الإمارات التي تشارك بجناح تشرف عليه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإماراتية المعنية بصون التراث الثقافي، سلط الضوء على التراث الإماراتي غير المادي والجهود التي تقوم بها الدولة في المحافظة عليه وضمان استدامته.

بينما أكدت الصحيفة الإلكترونية المغربية "أنفاس بريس"، أهمية الإضافة النوعية لـ"الجناح الإماراتي" واستعرضت آراء مجموعة من الضيوف والمشاركين الذين أكدوا تميز جناح دولة الإمارات وأهمية هذا الحدث العالمي الثقافي الذي يعنى بالتراث الصحراوي باعتباره من روائع التراث الشفهي اللامادي للإنسانية، بحيث تم إدراجه ضمن القائمة التمثيلية للتراث غير المادي العالمي لليونسكو سنة 2008.

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بينما استعرضت مجلة "بسمة" المغربية مكونات "الجناح الإماراتي" إلى جانب مشاركة مجموعة من الفنانين الإماراتيين على هامش المهرجان، ومنهم الفنان طارق المنهالي بعرض غنائي متميز، تغنى خلاله بطانطان وأهل طانطان، حيث كتبت المجلة في صفحة "ثقافة وفنون": "من اللحظات الجميلة التي تفاعل معها جمهور طانطان وزوار موسم طانطان، العرض الغنائي الذي قدمه الفنان الإماراتي طارق المنهالي خاصة الأغنية التي يتغني فيها بطانطان وأهل طانطان".

وأضافت أن الجميل في الأغنية هي أن المنهالي غناها بلحن وصوت إماراتي وبلهجة مغربية صحراوية حسانية، حيث قال: "هي إهداء لطانطان وأهل طانطان"، مشيرة إلى أن الأغنية تمكنت من ربط الثقافة المغربية بالإماراتية من خلال غنائه باللهجة الحسانية المغربية الممزوجة بالموسيقى الإماراتية منفردا بهذا اللون الغنائي.

صحيفة "كيفاش" الإلكترونية قالت إن الإمارات شريك أساسي في تنظيم موسم طانطان، أهم موسم للاحتفاء بثقافة الصحراء.

كما تفاعلت وسائل الإعلام المغربية مع تصميم الجناح الإماراتي الذي يمتد على مساحة كبيرة، والمستلهم من التقاليد العريقة للفنون، ما أتاح لزواره فرصة اكتشاف الإمارات وتاريخها وهويتها وكذا مجهوداتها الرامية إلى استدامة وحفظ التراث غير المادي.

المصدر: وام
المغرب
طانطان
موسم طانطان
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