الأربعاء 12 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«حدائق المتنزه».. وجهة العائلات

«حدائق المتنزه».. وجهة العائلات
12 يوليو 2023 01:05

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
ضابط بشرطة أبوظبي يجتاز 6 جولات في «سباق الكوكب»

تمثل «حدائق المتنزه» وجهة مائية وترفيهية مثالية في إمارة الشارقة للعائلات، وتتيح لزوارها سلسلة من المغامرات المائية وألعاب الأطفال تناسب مختلف الأذواق. وتوفر «مملكة اللؤلؤ»، أكبر حديقة مائية في الإمارة، 35 مرفقاً ومنزلقاً مائياً جديداً، بينها حوض أمواج اصطناعية يتسع لـ200 زائر، وبرج منزلقات يضم منزلقاً مائياً للأطفال، وأطلقت «حدائق المنتزه» النسخة الثالثة عشرة من فعالية «يوم السيدات» في «مملكة اللؤلؤ»، حيث تخصص كل يوم ثلاثاء للسيدات فقط طوال فصل الصيف. وتعمل إدارة الحدائق على تحسين الحديقة وإضافة ميزات جديدة لتجربة الضيوف.

الإمارات
حدائق المتنزه
الشارقة
آخر الأخبار
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
الإمارات
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
اليوم 21:02
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
الإمارات
حمدان بن محمد يصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في حكومة دبي
اليوم 20:42
شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
عربي ودولي
شولتس: تعهد مجموعة السبع بدعم أوكرانيا يعزز المساعدة العسكرية لكييف
اليوم 20:34
إردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
عربي ودولي
أردوغان: تركيا لن تصادق على عضوية السويد في الناتو قبل أكتوبر
اليوم 19:39
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
عربي ودولي
الأمم المتحدة: أكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء النزاع في السودان
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©