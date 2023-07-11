«حدائق المتنزه».. وجهة العائلات

الشارقة (وام)

تمثل «حدائق المتنزه» وجهة مائية وترفيهية مثالية في إمارة الشارقة للعائلات، وتتيح لزوارها سلسلة من المغامرات المائية وألعاب الأطفال تناسب مختلف الأذواق. وتوفر «مملكة اللؤلؤ»، أكبر حديقة مائية في الإمارة، 35 مرفقاً ومنزلقاً مائياً جديداً، بينها حوض أمواج اصطناعية يتسع لـ200 زائر، وبرج منزلقات يضم منزلقاً مائياً للأطفال، وأطلقت «حدائق المنتزه» النسخة الثالثة عشرة من فعالية «يوم السيدات» في «مملكة اللؤلؤ»، حيث تخصص كل يوم ثلاثاء للسيدات فقط طوال فصل الصيف. وتعمل إدارة الحدائق على تحسين الحديقة وإضافة ميزات جديدة لتجربة الضيوف.