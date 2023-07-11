عروض ترفيهية لإسعاد سكان مدينة محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد «فعالية الصيف الترفيهية» متضمنة برامج ترفيهية وتعليمية وتثقيفية، لتعزيز الترابط بين أفراد مجتمع مدينة محمد بن زايد. وتأتي الفعالية في إطار حرص المركز على إسعاد المجتمع، وتوفير مناسبات ترفيهية تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، وملء أوقات فراغ الطلبة بأنشطة مفيدة وممتعة، والترفيه عن الأسر ضمن بيئة تفاعلية مجتمعية.

واشتملت الفعالية على فقرات مسرحية، ومسابقات ترفيهية، وفقرات توعوية، وعروض الساحر، وورش الكاب كيك والتلوين، ولقاء كبار المواطنين، ومجلس القيم الإماراتية للأطفال، وشخصيات كرتونية، ورحلة ترفيهية لأطفال دار أيتام لحضور المهرجان.