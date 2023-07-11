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تراث أبوظبي البحري يستقطب زوار «طانطان»

تراث أبوظبي البحري يستقطب زوار «طانطان»
12 يوليو 2023 01:05

طانطان (وام)

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يستقطب تراث أبوظبي البحري في جناح الإمارات بموسم طانطان بالمملكة المغربية، أعداداً كبيرة من الزوار للتعرف على كنوز التراث البحري الإماراتي، والحياة البحرية التي تعد جزءاً أصيلاً من التراث الإماراتي والخليجي. ويروي خبيرا التراث البحري محمد صابر المزروعي وحثبور محمد كداس الرميثي، للزوار حكايات من التاريخ البحري الإماراتي، وعادات وتقاليد الآباء والأجداد، ويسلط الركن البحري الضوء على صناعة السفن التراثية التي ارتبطت بصيد الأسماك، والغوص لاستخراج اللؤلؤ والتجارة. ويشرح خبراء التراث طبيعة المهن والصناعات المرتبطة بالبحر ومن أبرزها صناعة القراير، والفطام، والليخ، وفلق المحار لاستخراج اللؤلؤ، وصناعة الليخ والديين والشوش، والطراقة.

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