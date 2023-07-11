خصومات حصرية لكبار المواطنين في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أقرت جزيرة ياس في أبوظبي خصومات حصرية للضيوف من كبار السن للاستمتاع بالمجموعة الواسعة من التجارب والأنشطة العالمية التي توفرها مدنها الترفيهية المختلفة.. ويستفيد الضيوف من المواطنين والمقيمين في سن 65 عاماً وأكثر، من خصم يبلغ 60% على تذاكر الدخول اليومية إلى كل من عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس.

ويتيح العرض الجديد الفرصة للضيوف من كبار السن لاستكشاف باقة فريدة من الألعاب والتجارب الترفيهية العائلية، كما يتمكن كبار السن من قضاء أوقات مليئة بالمرح والترفيه في المدن الترفيهية الأربع، خلال موسم الصيف.