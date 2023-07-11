"ثريدز" تكسر حاجز 100 مليون مستخدم في وقت قياسي

جذبت منصة التواصل الاجتماعي الجديدة ثريدز، المنافسة لمنصة تويتر، والتي أطلقتها شركة ميتا الأميركية أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من 5 أيام ،لتصبح أسرع منصة تواصل نمواً في التاريخ بحسب شركة كويفر كوانتاتيف.

وكسرت منصة ثريدز الرقم القياسي السابق للمنصة، التي تصل إلى أول 100 مليون مستخدم، المسجل باسم منصة محادثة الذكاء الاصطناعي "شات جي.بي.تي" المملوكة لشركة أوبن أيه.آي والتي حققت 100 مليون مستخدم خلال شهرين من إطلاقها.

وفاق النجاح السريع لمنصة ثريدز توقعات مارك تسوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مالكة منصتي إنستجرام وفيسبوك والذي أعلن يوم الجمعة وصول عدد مشتركي المنصة إلى 70 مليون مشترك.

ويمكن إعادة شعبية ثريدز إلى سهولة عملية إنشاء حساب التي تحتاج فقط إلى اسم مستخدم للتسجيل من خلال حساب المستخدم على منصة إنستجرام، وبالتالي يتم استخدام صفحة المشترك وقوائم متابعيه على إنستجرام في انتشار ثريدز.

وبحسب شركة سنسور تاور لمتابعة الإنترنت أصبح تطبيق ثريدز حالياً التطبيق الأكثر تنزيلاً في الولايات المتحدة عبر متجري آب ستور وبلاي ستور. جاء هذا النجاح في الوقت الذي أعلن فيه إيلون ماسك مالك منصة تويتر المنافسة في نوفمبر الماضي وصول عدد مستخدمي المنصة إلى 260 مليون مستخدم نشط يومياً.

وفي وقت سابق أفاد تقرير لموقع سيمافور الإخباري أن منصة تويتر تهدد بمقاضاة شركة ميتا، الشركة الأم لموقع فيسبوك، بسبب تطبيق منافس أطلقته حديثاً. ويشار إلى أن المنصة الجديدة، التي تشبه إلى حد كبير شكل تطبيق "تويتر"، متصلة بمنصة "إنستجرام" للصور ومقاطع الفيديو.

ويعتقد محللون أن هذا يمكن أن يكون دفعة كبيرة نظراً لأنه يمكن أن يجتذب أكثر من مليار من مستخدمي إنستجرام الحاليين.