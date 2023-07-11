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ثوران بركاني جديد في أيسلندا

ثوران بركاني جديد في أيسلندا
11 يوليو 2023 07:27

تعرضت أيسلندا، الاثنين، لثوران بركاني بالقرب من العاصمة ريكيافيك، وذلك للمرة الثالثة خلال عامين ونصف العام.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأيسلندية، على موقعها على الإنترنت، عن بدء ثوران بركاني شمالي غربي جبل ليتلي هروتور.

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وأظهرت لقطات حية من المنطقة في شبه جزيرة ريكيانيس، ذات الكثافة السكانية المنخفضة، أعمدة كثيفة من الدخان، على الرغم من عدم وجود تدفقات سطحية للحمم البركانية في مقطع الفيديو.

بيد أن الصور التي التقطتها السلطات أظهرت حمماً حمراء متوهجة تندفع من صدع ممتد. ويعتقد أن طول الصدع يبلغ حوالي 200 متر، ويعكف العلماء في المنطقة على رفع القياسات. 

المصدر: وكالات
بركان
حمم بركانية
أيسلندا
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