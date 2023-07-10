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مغامرات صيفية على قمة «جيس»

مغامرات صيفية على قمة «جيس»
11 يوليو 2023 01:09

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أعلنت شركة راك للترفيه، استمرارها في استقبال الزوار بمتنزهات جيس للمغامرات خلال فصل الصيف، ما يتيح لعشاق المغامرة الاستمتاع بمجموعة من التجارب المفعمة بالتشويق والمتعة في جيس فلايت وجولة جيس المعلّقة وجيس سليدر. وتتنظر الزوار تجارب استثنائية مشوقة وسط أجواء جبلية معتدلة في جيس فلايت وجولة جيس المعلّقة، حتى 15 سبتمبر، من الأربعاء حتى الأحد بين الساعة 10 صباحاً و6 مساءً، بينما يستقبل جيس سليدر زواره من الثلاثاء حتى الأحد بين الواحدة ظهراً والسابعة مساءً طوال الأسبوع، وبين الحادية عشرة صباحاً، والسابعة مساءً خلال نهاية الأسبوع.

جبل جيس
فصل الصيف
رأس الخيمة
الإمارات
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