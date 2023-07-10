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«تراث الإمارات».. مشاركة لافتة في «طانطان 2023» بالمغرب

طقوس إعداد وتقديم القهوة العربية
10 يوليو 2023 22:17

طانطان (وام)
يشارك نادي تراث الإمارات ضمن جناح دولة الإمارات، في الدورة السادسة عشرة من موسم طانطان الثقافي بالمغرب، الذي يُقام تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، ويستمر حتى 12 يوليو الجاري.
تأتي المشاركة في موسم طانطان الثقافي، في إطار حرص نادي تراث الإمارات على تعزيز حضور التراث الإماراتي في مختلف المحافل والمناسبات الدولية، التي يرتادها عدد كبير من الزوار والسياح من مختلف الثقافات والدول، مما يتيح فرصة للتبادل الثقافي مع الشعوب الأخرى وتعريفها ببعض الملامح من حضارة وتراث الدولة.
تضمنت مشاركة النادي عرض صناعات تقليدية تراثية تبرز الجهود في حفظ تراث الدولة والتعريف به، حيث تقدم عدداً من الورش الحية في صناعة الفخار ودلال القهوة بالطرق القديمة التي سادت في مجتمع الإمارات في الماضي، فيما يعرض ركن مركز زايد للدراسات والبحوث مجموعة من إصدارات نادي تراث الإمارات التي تتنوع ما بين التراث والتاريخ والشعر النبطي والكتب المحققة والدراسات والبحوث.
وتتمثل مشاركة الإمارات في جناح تشرف عليه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية بصون التراث الثقافي.

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