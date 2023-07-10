5 أفكار سلبية تراود الأطفال

ترجمة: عزة يوسف

قد تنمو داخلنا بعض الأفكار السلبية وتتحول إلى معتقدات تؤثر في أفعالنا، لذلك من الضروري التعامل معها والقضاء عليها منذ الطفولة، كي لا تتفاقم مع مرور الوقت، وقد ذكر موقع «All Pro Dad» الأميركي، بعض هذه الأفكار التي قد تراود الأطفال، ومنها:

الرفض

يمر الأطفال بأوقات يشعرون فيها بالوحدة حين يفتقرون إلى الأصدقاء، وقد يشعرون أنهم منبوذون ومرفوضون، ويعتقدون في ذلك الوقت أن لا أحد يحبهم، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان ثقتهم بأنفسهم، لذا يجب على الآباء والأمهات أن يؤكدوا عليهم أنهم يحبونهم وأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يعثروا على أصدقاء مقربين.

كراهية الذات

تمتلئ فترة الطفولة بالاضطرابات لاسيما خلال سنوات الدراسة والمراهقة، حين يحاول الأطفال معرفة هواياتهم ويتلقون ردود أفعال قاسية من أقرانهم، ستنمو عندهم فكرة عدم تقدير الذات ومن ثم كره الذات أو حتى إيذائها، ويجب عليك حينها بذل قصارى جهدك لدعمهم ومدح ما هو جميل فيهم ليشعروا كم هم رائعون.

الاختلاف

ينظر الأطفال إلى أقرانهم فيتمنون لو كانوا أغنى أو أجمل أو أكثر جاذبية، ولكن في الحقيقة أن أكثر ما يتوقون إليه هو الاهتمام، وعندما لا يحصلون عليه فهم يشعرون بالنبذ وعدم الحب وفقدان الثقة.

الغباء

حين يحصل أقران الأطفال على درجات أعلى يظنون أنهم أغبياء وقد يستسلمون، لاسيما إذا كان آباؤهم يمارسون عليهم أسلوب الضغط والمقارنة، والحقيقة التي يجب أن تزرعها في طفلك أننا جميعاً موهوبون بدرجات مختلفة ولدينا قدرات متفاوتة، لذلك لا تنسى أن تروي لهم قصص العلماء الذين لم يكونوا متفوقين في صغرهم أمثال أديسون وبيكاسو.

الفشل

ينمو شعور الخوف من الفشل حينما يلقي الآباء على أطفالهم ضغوطاً أكبر منهم سعياً للتفوق والنجاح، إلا أنه لابد أن يتعلم الطفل أنه لا حرج من الفشل فهو الذي سيعلمهم لينجحوا فيما بعد، وأن أفضل اختراعات التاريخ أتت بعد الكثير من الإخفاقات.