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هنيدي.. «صعيدي» لرابع مرة

محمد هنيدي
11 يوليو 2023 01:09

محمد قناوي (القاهرة)

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كشف الممثل المصري محمد هنيدي، عن أن الشخصية التي يقدمها في فيلم «البريمو» حقيقية لصديق له تأثر به في حياته، ويدعى «أحمد مرعي»، صعيدي يبلغ من العمر الآن 70 عاماً، لكنه يجسد شخصيته قبل أكثر من 25 عاماً، وهو فكهاني كان من جيرانه، يعمل في تجارة البطيخ هو وزوجته، ويمران بالعديد من المواقف الكوميدية، وقد وجدتها فرصة لرد الجميل له. 
وأضاف هنيدي، قائلاً «كنت أعاونه في ترويج بيع الفاكهة بمكبر الصوت، وتعلمت اللهجة الصعيدية على يديه، وكان رجلاً بمعني الكلمة ويعتبرني مثل ابنه، وكان سعيداً للغاية عندما احترفت التمثيل ويفخر بنجاحي، ويتناول الفيلم هذه الشخصية التي تمتلك حساً كوميدياً تلقائياً. وهذه هي المرة الرابعة التي يؤدي فيها هنيدي شخصية صعيدي بعد أفلام «الهروب» و«صعيدي في الجامعة الأميركية» و«عسكر في المعسكر»، مشيراً إلى أن الأدوار الصعيدية محببة إليه في السينما، وحقق عبرها نجاحات كبيرة.
ويستكمل هنيدي حالياً تصوير فيلم «الجواهرجى»، بطولة لبلبة، تارا عماد، وأحمد صلاح السعدني، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه حول وقوع تاجر مجوهرات في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته، ما يؤدي إلى دخوله مستشفى الأمراض النفسية.
كما يتابع هنيدي كتابة الجزء الثاني من مسلسل «أرض النفاق» بعد نجاح الجزء الأول الذي قدمه عام 2018، ومن المقرر أن يعرض في رمضان المقبل، وسيتم الإعلان عن فريق العمل خلال الفترة المقبلة.
وكان فيلم «نبيل الجميل، أخصائي تجميل» آخر أعمال هنيدي السينمائية، وجسد خلاله شخصية طبيب تجميل ناجح، الأمر الذي يدفع منافسيه لمحاربته ووضع العراقيل في طريقه.

محمد هنيدي
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صعيدي في الجامعة الأميركية
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