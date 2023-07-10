علي يوسف السعد يكتب: السياحة الأثرية

للماضي وآثاره عبَقٌ جميل، ففي كل دولة من الدول، لا بد من إيجاد عدد من المعالم التي ترمز لتاريخها وحضارتها، فتجد السياح يقصدونها من كل بقاع الأرض لينصتوا إلى حجارتها وزخارفها التي تسرُد لكل من يمرُّ بجوارها تاريخ بلادها المجيد..

تُعتبر السياحة الأثرية نوعاً من أنواع السياحة الثقافية التي تهدف إلى تعزيز الاهتمام بالمواقع التاريخية، وهنا أُطلعكم على عدد من أجمل المَعالم الأثرية التي يزورها ملايين السياح حول العالم..

وفقاً لبيانات منظمة السياحة العالمية، تُعتبر إسبانيا الدولة الثالثة التي تستقبل أكبر عدد من السياح في العالم، ويُعتبر «قصر الحمراء» أحد أكثر الأماكن التي يزورها السياح فيها، وتم بناء هذا القصر عام 1377م على يد ملوك النصرة في مملكة غرناطة، ويستقبل نحو 3.5 مليون شخص سنوياً من مُحبّي الحضارة الأندلسية العريقة.

كما يُعتبر «سور الصين العظيم» أُعجوبة في الهندسة والبناء، وقد تم تصنيفه عام 2007م كأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، ويُقدّر طوله بنحو 21.196 كيلومتراً حيث يمتد من الحدود مع كوريا إلى صحراء جوبي، ويستقبل ما يزيد على تسعة ملايين زائر سنوياً باعتباره إرثاً تاريخياً وأحد الإنجازات البشريّة الأكثر إثارة للإعجاب في التاريخ.

ومن المعالم الشهيرة، والتي يزورها ملايين السياح في الهند، «تاج محل» الذي قام ببنائه عشرون ألف عامل بأمر من الإمبراطور المغولي «شاه جهان»، وذلك تخليداً لوفاة زوجته المفضلة ممتاز محل أثناء ولادة ابنته الرابعة عشرة، ويُعتبر تاج محل أفضل مثال على العمارة المغولية، ويتميز برخامه الأبيض ومزيج رائع ومتناغم من الزخارف الهندية والفارسية.

وهناك أيضاً «تمثال الحرية» الذي يقع في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، والذي يقع في جزيرة الحرية جنوب جزيرة مانهاتن، حيث قامت الحكومة الفرنسية بتقديمه هدية للولايات المتحدة عام 1886م للاحتفال بالذكرى المئوية لإعلان الاستقلال الأميركي.

منذ الأزل، ارتبط اسم مصر بأهراماتها العظيمة التي تُعتبر من عجائب الدنيا السبع، وهي المحطة الأولى للسياح القادمين إليها، وتقع أهرامات مصر على هضبة الجيزة، وتحديداً على بُعد عشرين كيلومتراً من القاهرة، وتُعرف الأهرامات بأسمائها التي سمّاها بها الفراعنة وهي، خوفو، وخفرع، ومنقرع، ويُعتبر هرم خوفو العظيم الأكبر من بين الأهرام الثلاثة، حيث يستقبل حتى يومنا هذا نحو ثلاثة ملايين سائح سنوياً.

يعتبر بعضهم السفر من أجل التعرف على المعالم الأثرية هواية تُثري رحلاتهم وتملأها بالمتعة، ومن وجهة نظري الشخصية، لا أرى ما هو أجمل من امتلاك ألبوم من الصور بجوار أشهر المعالم الأثرية حول العالم.