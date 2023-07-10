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«جناح الإمارات» في «موسم طانطان» يشهد ختام سباقات الهجن

«جناح الإمارات» في «موسم طانطان» يشهد ختام سباقات الهجن
11 يوليو 2023 01:09

طانطان (وام)
نظم جناح دولة الإمارات المشارك في موسم طانطان الثقافي بالمغرب أمس، ختام سباقات الهجن في ميدان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن بمدينة طانطان في المملكة المغربية.
معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبداللطيف الشدالي «عامل إقليم طانطان»، توجا الفائزين في السباق، بحضور عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومحمد بن عاضد المهيري مدير سباقات الهجن التراثية، وعدد من مُلاك الإبل المغاربة وعشاق السباقات التراثية.

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نتائج السباقات
وأسفرت النتائج في شوط «لقايا بكار» عن فوز «عمر البرديجي» من طانطان بالمركز الأول، وفي شوط «لقايا جعدان» فاز بالمركز الأول «محمد البرديجي» من طانطان، وفي شوط «الراكب البشري حول» حصد المركز الأول «محمد لمين الرّاقِب» من مدينة العيون، ونال المركز الأول في شوط «الراكب البشري زمول» «والي بنگا» من أقليم اسا الزاك جنوب المغرب.
رياضة عربية أصيلة
وتعكس سباقات الهجن في موسم طانطان، الجهود المشتركة، بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة، للحفاظ على التقاليد العربية الأصيلة، وصون الموروث المشترك، بهدف دعم الموروث الثقافي للبدو الرحل وتشجيع ملاك الإبل المغاربة على اقتناء سلالات الإبل الأصيلة، وتوسيع ممارسة الرياضات التراثية واستدامتها بشكل عام، ورياضة سباقات الهجن على وجه الخصوص باعتبارها رياضة عربية أصيلة وعريقة تتناقل من جيل إلى جيل.
أول ميدان في أفريقيا
يعد مضمار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لسباقات الهجن في طانطان، أول ميدان لسباقات الهجن في أفريقيا، ويستقطب عشاق سباقات الهجن في المغرب.

موسم طانطان
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