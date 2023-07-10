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"ثريدز" يحقق رقما قياسيا في أيام مطيحا بـ"تشات جي.بي.تي"

شعار تطبيق "ثريدز"
10 يوليو 2023 21:00

قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز»، اليوم الاثنين، إن منصة «ثريدز»، التي يراد بها منافسة «تويتر»، تجاوز عدد مستخدميها 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقها مزحزحة بذلك منصة «تشات جي.بي.تي» عن لقب أسرع منصات الإنترنت نمواً.
وسجلت منصة «ثريدز» أرقاماً قياسية لنمو المستخدمين منذ إطلاقها يوم الأربعاء الماضي، مع انضمام مشاهير وسياسيين وغيرهم من منتجي المحتوي إلى المنصة التي اعتبرها محللون أول تهديد كبير لتطبيق التدوينات القصيرة «تويتر» المملوك لرجل الأعمال إيلون ماسك.
وقال زوكربيرج، في تدوينة على «ثريدز»، إن «هذا في الغالب إقبال حدث بصورة تلقائية، فلم نقدم بعد عروضاً ترويجية كثيرة».
وبتسجيل 100 مليون مستخدم في خمسة أيام، تفوق تطبيق «ثريدز» كثيرا على «تشات جي.بي.تي» التابع لشركة «أوبن إيه.أي» الذي أصبح التطبيق الأسرع نموا في عدد المستخدمين في التاريخ حين سجل هذا الرقم في يناير بعد شهرين من تدشينه، وفقاً لدراسة أجرتها مجموعة «يو.بي.إس».
ورد «تويتر» على تدشين منصة «ثريدز» بالتهديد بمقاضاة «ميتا بلاتفورمز» بزعم أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي استخدم أسرار «تويتر» التجارية وغيرها من المعلومات السرية لبناء التطبيق.
و«ثريدز» يشبه إلى حد كبير «تويتر» كما هو حال مواقع تواصل اجتماعي أخرى ظهرت في الأشهر القليلة الماضية. ويسمح «ثريدز»، بمشاركات يصل طولها 500 حرف ويدعم الروابط والصور والمقاطع المصورة حتى خمس دقائق.

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المصدر: وكالات
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تطبيق "ثريدز"
تشات جي بي تي
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