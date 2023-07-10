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استعراض تاريخ العلاقات الإماراتية المغربية بـ«طانطان 2023»

جانب من معرض صور الأرشيف والمكتبة الوطنية بـ«طانطان»
10 يوليو 2023 18:47

طانطان (وام)
يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدورة السادسة عشرة من موسم طانطان الثقافي بالمغرب، الذي يقام ضمن جناح دولة الامارات بموسم 2023.
يقدم ركن الأرشيف والمكتبة الوطنية معرض صور تاريخية توثق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، والتي أرسى دعائهما المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني، رحمهما الله، وحرصت قيادتا البلدين الشقيقين على تعزيزها بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

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ويقدم ركن المكتبة الخاص بالأرشيف مجموعة من الإصدارات التي تسلط الضوء على البعد التاريخي للدولة.
ويتيح الأرشيف والمكتبة الوطنية فرصة للزوار للاطلاع على المحطات التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين، وجهود القادة في تنمية العلاقات الثنائية وما يرتبط بها من ثقافة وتاريخ مشترك.

موسم طانطان
الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية
المغرب
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