«صيف بني ياس».. ترفيه وتعليم وتثقيف

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن أجندة فعاليات عام 2023، ينظم مركز التواجد البلدي - بني ياس، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، «فعالية صيف بني ياس» تحت شعار «قافلة بني ياس المجتمعية» للفئة العمرية من 8 إلى 14 سنة، بهدف الاستثمار الأمثل لأوقات فراغ الأطفال خلال فترة الصيف، حيث تتواصل هذه الفعالية من 10 يوليو إلى 4 أغسطس 2023.

بدأت الفعاليات التمهيدية التي تسبق البرنامج الأساسي للقافلة في 8 يوليو من خلال استقبال سينما نوفو - بوابة الشرق مول، 60 طالباً وطالبة، بحضور أولياء أمورهم لمشاهدة فيلم كرتوني في إحدى قاعات السينما، بهدف قضاء وقت أسري، والتقاط الصور التذكارية، بمشاركة الشخصية الكرتونية «أمونة» من قناة ماجد.

وتتضمن الفعالية العديد من الأنشطة، والبرامج التثقيفية، والترفيهية، والرياضية، منها: تعلم السباحة، والرماية، وركوب الخيل، ورياضة الجيو جتسو، وحفظ القرآن الكريم، والسنع، والحرف التراثية، حيث ينضم الأطفال المشاركون إلى برنامج «اكتف هاب»، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي خلال فصل الصيف في المدارس المجتمعية، كما تستضيف مؤسسة التنمية الأسرية ورش «الواعظ الصغير» والتي تقدمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتتضمن العديد من الأنشطة مثل مسابقة التجويد، وحفظ القرآن الكريم، وكذلك الورش التراثية، والسنع، والتي يقدمها نادي تراث الإمارات.

كما يشمل برنامج الفعالية تنظيم رحلات ترفيهية، وأنشطة متعددة، مثل ركوب الخيل، والرماية، والتي يستضيفها منتجع الفرسان، مع رحلات إلى مدينة ياس الترفيهية، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي.

ويدعو مركز التواجد البلدي- بني ياس، الأطفال والعائلات إلى استثمار «قافلة بني ياس المجتمعية» والفعاليات المصاحبة لقضاء أجمل وأمتع الأوقات في بيئة مناسبة توفر خيارات ترفيهية وتعليمية وتثقيفية متعددة.