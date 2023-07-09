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شيخة الجابري تكتب: «الدوا والفلعة والاستدامة»

شيخة الجابري تكتب: «الدوا والفلعة والاستدامة»
10 يوليو 2023 00:56

لا أعرف كيف أمكن لمن فسّر المثل القائل «زهّب الفلعة قبل الدوا» على أنه تعبير عن الاستدامة واستمرارية الأعمال، رغم أن هناك بوناً شاسعاً من الفروقات بين هذا المثل ومناسبة قوله، فما يذهب إليه بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي على أنه يعبّر تعبيراً تاماً عن الاستدامة واستمرارية الأعمال هو ربط خاطئ بين المثل وطريقة ومناسبة ووقت استخدامه، لذلك يجب مراقبة ما يتم نشره وتداوله من مواد إعلامية يمكن أن تصنع خللاً ثقافياً مجتمعياً بخاصة لدى الجيل الجديد، الذين ينبهر بعضهم بما يسمع من معلومات هي في الأصل ليست صحيحة.
ولا يجب كذلك عند أية مناسبة وطنية أن نُفسّر كل شيء على هوانا، وأن يستعرض يعضنا ثقافته المغلوطة دون أن يتأكد من صحة معلوماته، بمعنى أننا اليوم في عام الاستدامة ولذلك يجب أن نتحدث فيما لا نعرف، فالاستدامة في مفهومها البسيط هي ذاك «القوطي» الفارغ من الحلاوة والجميل بألوانه البنفسجية الزاهية الذي كانت جداتنا وأمهاتنا يحتفظن به ببراقعهن وأدوات الخياطة البسيطة التي يستخدمنها بشكل دائم، وهي ذاك «البخار» الذي تُخزّن فيه التمور للاستفادة منها ومن دبسها طوال العام، وهي تلك الأشياء التي انتفع بها أهلنا قديماً لضمان استمرارية الحياة وليس الأعمال قبل كل شيء كاللحوم المملحة، وغير ذلك مما يدوم لسنوات أو حتى شهور.
لذا من المهم جداً لمن يستعرض ثقافته ولا يفهم في ثقافة هذا الوطن وثقافة الخليج وقبل استعراض ما لديه من معلومات أن يفهم ما يقول، فالمعلومة الصحيحة لا تحتاج الصراخ لتوصيلها، ولا التصوير السريع للتشويق لها، ولا اختيار أماكن عامة لتصوير فارغ من الصحة، نحن اليوم في أمسّ الحاجة إلى غرس التراث وعناصره من أقوال وأمثال وحكايات وأسلوب حياة في أذهان أبنائنا ووعيهم لأنهم يعيشون زمناً مزحوماً بكمٍ من المعلومات خطير، ومن المهم أن نصنع لهذا الجيل حالةً من التوازن تضعهم على أرض صلبة لا يتأثرون وهم يعيشونها بكل ما يفد إليهم من سيلٍ معلوماتي ليس صحيحاً في أكثره.
من الجميل أن نتصل بماضينا، والأجمل من ذلك أن نبحث فيه عمّا يتوافق منه وحياتنا الجديدة، وأن نفهم مضامين الرسائل التي نبثها للآخرين، وأن نصنع محتوى يليق بالمتابع، محتوى غير مغلوط يتم فيه تعريف «الأزمة بالفلعة، والدوا بخطة استمرارية الأعمال»، منطق غريب لمفهوم الموروث، وربنا يعين على ما هو آتٍ في قابل الأيام، أما «جيل الطيبين فلهم الله».

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