مخيم الفنون رحلة إبداعية لأطفال أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

رحلة إبداعية تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والاستعراضية المشوقة.. يقدمها استوديو الفنون في منارة السعديات، عبر مخيم فني استثنائي مصمم لللأطفال واليافعين من سن 6 إلى 12 سنة، خلال فترة إجازة الصيف.

ويتضمن المخيم، الذي تبدأ فعالياته اليوم وتستمر حتى الخامس والعشرين من أغسطس المقبل، مجموعة من الأنشطة الفنية والاستكشافية لتحفيز حواس الصغار، وتحديد موهبة كل طفل، ومن ثم صقلها ووضعه على بداية الطريق الصحيح، كما يهدف المخيم إلى تعزيز معارف ومهارات النشء وترسيخ السلوكيات الإيجابية وقيم الانتماء والولاء للوطن في نفوسهم.