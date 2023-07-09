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الذكاء الاصطناعي.. ترجمة بصوت المستخدم

الذكاء الاصطناعي.. ترجمة بصوت المستخدم
10 يوليو 2023 00:56

برلين (د ب أ)

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"جوجل للترجمة" تكسر حواجز اللغة بنموذج جديد للذكاء الاصطناعي

نجحت «جوجل» في كسر حواجز اللغة من خلال نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يستطيع التحدث باللغة الأجنبية بصوت المستخدم.. وكشفت جوجل عن نموذج «أوديو-بالم أيه.آي» للترجمة، الذي يمكنه التعرف ومعالجة وإنتاج عبارات مكتوبة أو مسموعة، لكن الخاصية الأبرز أنه يستطيع  استخدام صوت المستخدم عند نطق العبارات المترجمة إلى اللغة الأجنبية. وعرض خبراء جوجل نتائج المشروع في فيديو يحتوي على حوار بين أشخاص يتحدثون بلغات مختلفة حيث تترجم أحاديثهم إلى الإنجليزية بنفس أصواتهم بسلاسة..  يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه شعبية «ترجمة جوجل» أمام أدوات الترجمة المنافسة.

الذكاء الاصطناعي
جوجل
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