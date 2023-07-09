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عفروتو وبلطي في «صيف دبي»

عفروتو وبلطي في «صيف دبي»
10 يوليو 2023 00:56

دبي (الاتحاد)

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يطل المغنّي المصري عفروتو، برفقة الفنان التونسي بلطي ومغنّي الراب السوداني سولجا، على عشاق موسيقى الراب عبر حفل تستضيفه «ذا أجندا» بمدينة دبي للإعلام في التاسع والعشرين من يوليو الحالي.. ضمن سلسلة الحفلات الموسيقية الداخلية «بيت ذا هيت»، الخاصة بـ«مفاجآت صيف دبي».. ويشتهر عفروتو بأعماله الموسيقية والغنائية الناجحة، مثل «برازيل» و«فرق خبرة» و«مش بالحظوظ» التي تجد إقبالاً كبيراً من الشباب، فيما حقّقت أحدث أغنيات «بلطي»  نجاحاً لافتاً، خاصة «ديما ماشي» التي سيؤدّيها في الحفل مع أغنية «يا ليلي» وعددٍ من أغنياته الشهيرة، ويقدم «سولجا» باقة من أنجح وأشهر أغنياته، مثل «شارلستون» و«برنجي».

صيف دبي
دبي
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