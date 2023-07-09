الإثنين 10 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

سوسن بدر.. تواصل «البحث عن عُلا»

سوسن بدر
9 يوليو 2023 18:57

سعيد ياسين (القاهرة)
تستعد الممثلة المصرية سوسن بدر لتقديم جزء جديد من مسلسل «البحث عن عُلا»، الذي يناقش مواضيع اجتماعية تتعلق بالأسرة، من خلال رحلة حياة صيدلانية بعد انفصالها عن زوجها، واكتشاف نفسها والبحث عن الحب، بجانب مراعاة المسؤوليات التي تتحملها، والمسلسل بطولة هند صبري وهاني عادل.
وتقوم سوسن بالتحضير لجزء ثانِ من سلسلة الأفلام الوثائقية «أم الدنيا» ويتم تصويره قريباً، وقالت إنها متحمسة لتقديم عدة أجزاء من هذه السلسلة لتعريف الأجيال بتاريخ مصر وحضارتها بشكل مبسط. 
ورحبت سوسن بتقديم أجزاء ثانية من الأعمال الفنية، شرط عدم المط والتطويل، مع توفر أحداث جديدة تضيف إلى العمل، حتى لا يصاب الجمهور بالملل.
وتنتظر سوسن عرض مسلسلين انتهت من تصويرهما، هما «حرب الجبالي» مع رياض الخولي وصلاح عبدالله وفردوس عبدالحميد وأحمد رزق، وإخراج محمد أسامة، ومسلسل «معاوية» مع لجين إسماعيل وإياد نصار وسامر المصري ووائل شرف ومحمد رياض، وإخراج طارق العريان.
ولفتت إلى أنها تقوم باختيار أدوارها بعناية شديدة، وتحرص على تقديمها باختلاف كبير على صعيد الشكل أو المضمون مع الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة.
وأوضحت سوسن أنها لا تزال تتعامل مع الأعمال التي تؤديها بخوف شديد، حيث تقوم بدراستها جيداً، عبر عقد لقاءات مع المؤلف والمخرج لمعرفة المضمون العام للعمل ودافع الشخصية التي تجسدها.

 

أخبار ذات صلة
8 أفلام.. تتجاوز أزمات التأجيل
«العائد».. من الموت
سوسن بدر
مسلسلات
السينما
أفلام
آخر الأخبار
علم حلف الناتو مع أعلام ليتوانيا في العاصمة فيلينوس
عربي ودولي
لأول مرة منذ الحرب الباردة.. الناتو يضع خطط الرد على هجوم روسي
اليوم 21:14
شعار تطبيق "ثريدز"
دنيا
"ثريدز" يحقق رقما قياسيا في أيام مطيحا بـ"تشات جي.بي.تي"
اليوم 21:00
اعتماد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
"لجنة الانتخابات" تعتمد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
اليوم 20:26
منصور بن زايد يتصل برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه
الإمارات
منصور بن زايد يتصل برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه
اليوم 20:12
علم الإمارات
الإمارات
تقرير أممي يؤكد تقدم الإمارات في التوازن بين الجنسين
اليوم 19:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©