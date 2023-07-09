سوسن بدر.. تواصل «البحث عن عُلا»

سعيد ياسين (القاهرة)

تستعد الممثلة المصرية سوسن بدر لتقديم جزء جديد من مسلسل «البحث عن عُلا»، الذي يناقش مواضيع اجتماعية تتعلق بالأسرة، من خلال رحلة حياة صيدلانية بعد انفصالها عن زوجها، واكتشاف نفسها والبحث عن الحب، بجانب مراعاة المسؤوليات التي تتحملها، والمسلسل بطولة هند صبري وهاني عادل.

وتقوم سوسن بالتحضير لجزء ثانِ من سلسلة الأفلام الوثائقية «أم الدنيا» ويتم تصويره قريباً، وقالت إنها متحمسة لتقديم عدة أجزاء من هذه السلسلة لتعريف الأجيال بتاريخ مصر وحضارتها بشكل مبسط.

ورحبت سوسن بتقديم أجزاء ثانية من الأعمال الفنية، شرط عدم المط والتطويل، مع توفر أحداث جديدة تضيف إلى العمل، حتى لا يصاب الجمهور بالملل.

وتنتظر سوسن عرض مسلسلين انتهت من تصويرهما، هما «حرب الجبالي» مع رياض الخولي وصلاح عبدالله وفردوس عبدالحميد وأحمد رزق، وإخراج محمد أسامة، ومسلسل «معاوية» مع لجين إسماعيل وإياد نصار وسامر المصري ووائل شرف ومحمد رياض، وإخراج طارق العريان.

ولفتت إلى أنها تقوم باختيار أدوارها بعناية شديدة، وتحرص على تقديمها باختلاف كبير على صعيد الشكل أو المضمون مع الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة.

وأوضحت سوسن أنها لا تزال تتعامل مع الأعمال التي تؤديها بخوف شديد، حيث تقوم بدراستها جيداً، عبر عقد لقاءات مع المؤلف والمخرج لمعرفة المضمون العام للعمل ودافع الشخصية التي تجسدها.