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شاب لاجئ يؤدي اليمين عمدة لبلدية في ألمانيا

ريان الشبل يؤدي اليمين
9 يوليو 2023 18:01

أدى اللاجئ السوري ريان الشبل، اليمين الدستورية ليصبح عمدة بلدة «أوستلسهايم» الألمانية، وذلك خلال اجتماع رسمي لمجلس البلدية.
غادر الشبل، البالغ من العمر 29 عاماً، سوريا قبل ثماني سنوات. في أبريل الماضي، انتخبه غالبية سكان البلدة، البالغ عددهم 2700 نسمة، عمدة لهم بنسبة تأييد بلغت 55.41%.

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وبات الشبل أول عمدة من أصل سوري في جنوب غرب ألمانيا.
ووفقا لمجلس بلدية ولاية «بادن-فورتمبرج» لم يتقدم حتى الآن آخرون من أصول سورية للعمودية في الولاية.
على مستوى ألمانيا، لم ترصد «شبكة العمد الشباب» تعيين أي عمدة قدم إلى ألمانيا كلاجئ في عام 2015.
عندما وصل إلى ألمانيا كان الشبل يبلغ 21 عامًا فقط.
ترشح الشبل كمستقل في هذه الانتخابات، وهو أيضًا عضو في حزب الخضر، لأن «حماية المناخ مهمة جداً» بالنسبة له.
يُعدّ انتصاره مدوياً في البلدة التي تُعتبر محافظة، والواقعة بين التلال والحقول.
رأى الشبل أن انتخابه يعود إلى قدرته على الاستماع لمشاكل سكان البلدة، وحملته التي ركزت على قضايا رعاية الأطفال والتكنولوجيا الرقمية.

المصدر: د ب أ
لاجئ سوري
عمدة
رئيس بلدية
ألمانيا
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