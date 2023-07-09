الإثنين 10 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"جوجل للترجمة" تكسر حواجز اللغة بنموذج جديد للذكاء الاصطناعي

"جوجل للترجمة" تكسر حواجز اللغة بنموذج جديد للذكاء الاصطناعي
9 يوليو 2023 10:01

 تفتح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الباب أمام جيل جديد من تطبيقات الترجمة، في حين تنفذ خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية جوجل كسر حواجز اللغة من خلال نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يستطيع التحدث باللغة الأجنبية بصوت المستخدم.

وكشفت جوجل عن نموذج "أوديو-بالم أيه.آي" للترجمة، ويستطيع  التعرف ومعالجة وإنتاج العبارات سواء مكتوبة أو مسموعة، لكن الخاصية الأبرز هي أنه يستطيع  استخدام صوت المستخدم عند نطق العبارات المترجمة إلى اللغة الأجنبية.

وعرض خبراء  جوجل نتائج المشروع في فيديو يحتوي على حوار بين مجموعة أشخاص يتحدثون بلغات مختلفة حيث يتم ترجمة أحاديثهم إلى اللغة الإنجليزية بنفس أصواتهم بسلاسة.

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي.. ترجمة بصوت المستخدم
عمر سلطان العلماء: توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات لتسريع التحول الرقمي والارتقاء بالأداء

 يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه شعبية خدمة "ترجمة جوجل" أمام أدوات الترجمة المنافسة مثل "ديب إل" من حيث جودة الترجمة، لكن المطورين يقولون إن النموذج الجديد التي تطوره جوجل "يتفوق بشدة على الأنظمة الحالية للترجمة المسموعة".

ولا يحتاج المستخدم إلى استغراق وقت طويل لإعداد وتدريب  مترجم الذكاء الاصطناعي لكي يتحدث بصوته، وإنما يحتاج إلى "توجيه مسموع مختصر" حتى يبدأ استخدام الخدمة.

ويجمع تطبيق الترجمة الجديد "أوديو-بالم" بين نموذج لغة الذكاء الاصطناعي المعروف باسم بال مع مولد الأصوات بالذكاء الاصطناعي "أوديو -إل.إم"  كما يستخدم النموذج بالم  تطبيق محادثة "الذكاء الاصطناعي بارد" الذي طورته جوجل. وفي حين أن خدمة الترجمة الجديدة، تتيح للأشخاص المتواجدين في أي تجمع تبادل الأحاديث بغض النظر عن اختلاف لغاتهم دون عناء، لكنهم سيضطرون إلى التوقف برهة بعد كل جملة حتى تتم ترجمة العبارة للباقين. كما أنه لا يوجد أي مؤشر حتى الآن على ما إذا كان يمكن استخدام تقنية أوديو بالم في خدمة "ترجمة جوجل" المتاحة حاليا.

المصدر: د ب أ
الترجمة
الذكاء الاصطناعي
جوجل
آخر الأخبار
علم حلف الناتو مع أعلام ليتوانيا في العاصمة فيلينوس
عربي ودولي
لأول مرة منذ الحرب الباردة.. الناتو يضع خطط الرد على هجوم روسي
اليوم 21:14
شعار تطبيق "ثريدز"
دنيا
"ثريدز" يحقق رقما قياسيا في أيام مطيحا بـ"تشات جي.بي.تي"
اليوم 21:00
اعتماد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
"لجنة الانتخابات" تعتمد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
اليوم 20:26
منصور بن زايد يتصل برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه
الإمارات
منصور بن زايد يتصل برئيس أوزبكستان ويهنئه بإعادة انتخابه
اليوم 20:12
علم الإمارات
الإمارات
تقرير أممي يؤكد تقدم الإمارات في التوازن بين الجنسين
اليوم 19:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©