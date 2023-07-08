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6 دروس.. مستفادة من الفشل

6 دروس.. مستفادة من الفشل
9 يوليو 2023 00:52

ترجمة: عزة يوسف

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الفشل أمر لا مفر منه في الحياة، طالما يسعى المرء للتجربة والمغامرة في المجهول، وإليك بعض الدروس القيمة التي يمكن أن تتعلمها من الفشل، ذكرها موقع «Lead Life Well» الأميركي، ومنها:
المخاطرة
من المستحيل أن تحقق النجاح دون أن تخاطر، فذلك جزء من العملية، فبينما يتعلم الأطفال عن طريق المخاطرة ثم الفشل ثم المحاولة مرة أخرى، قد نكون نحن بحاجة إلى تعلم تلك الموهبة من أطفالنا.
التعلم
لا تدع الفشل يعوقك عن المحاولة مرة أخرى، قم وفكّر في ما تعلمته من محاولتك السابقة وحاول مجدداً حتى تحقق ما تريد.
المثابرة
الناجحون أشخاص مثابرون، لم يتوقفوا عند الفشل ولم يكرروا أخطاءهم، ولم يتخلوا عن أحلامهم ليشعروا بالراحة، ولكنهم ثابروا لوقت طويل حتى فازوا في النهاية.
المرونة
تتضمن رحلة السعي إلى النجاح الكثير من الشدائد والصعوبات والتحديات والإخفاقات، وكلما كنت أكثر مرونة وأقل تأثراً بالأمر، استطعت التعافي والعودة إلى السعي بشكل أسرع.
الاحتفال
حتى إذا لم تكن حققت سوى القليل من النجاح، وحتى لو لم يلاحظ الآخرون نجاحك، فالإنجازات الصغيرة هي دوماً مقدمة لنجاح كبير.
الإيجابيات
يعتمد الأمر على كيفية تحليلك للفشل، هل هو بسبب قلة كفاءتك وعدم استحقاقك، أم أنه درس تتعلم منه وتواصل رحلة السعي نحو النجاح.

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