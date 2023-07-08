«كايروكي» تحيي ثانية أمسيات «صيف دبي»

ضمن سلسلة «بيت ذا هيت»، تحيي فرقة موسيقى الروك المصرية

الشهيرة «كايروكي»، رفقة النجم الفلسطيني - الأردنيّ الشاب «الفرعي» في 22 يوليو الحالي الأمسية الثانية من الحفلات الموسيقية الداخلية الخاصة بـ«مفاجآت صيف دبي»، وتستضيف «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام هذا العرض الفنّيّ المشترك. وحازت فرقة «كايروكي» إعجاباً واسعاً خلال عروضها السابقة في دبي، وتعود مجدّداً لإمتاع جمهورها بأشهر أغنياتها التي حققت جماهيرية على المنصات الرقمية أو في الحفلات، وفي مقدمتها «يا الميدان»؛ فيما يقدّم «الفرعي» مجموعةً من أغنيات «الراب» التي يشتهر بها.