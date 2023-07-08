الأحد 9 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«كايروكي» تحيي ثانية أمسيات «صيف دبي»

«كايروكي» تحيي ثانية أمسيات «صيف دبي»
9 يوليو 2023 00:52

ضمن سلسلة «بيت ذا هيت»، تحيي فرقة موسيقى الروك المصرية 
الشهيرة «كايروكي»، رفقة النجم الفلسطيني - الأردنيّ الشاب «الفرعي» في 22 يوليو الحالي الأمسية الثانية من الحفلات الموسيقية الداخلية الخاصة بـ«مفاجآت صيف دبي»، وتستضيف «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام هذا العرض الفنّيّ المشترك. وحازت فرقة  «كايروكي» إعجاباً واسعاً خلال عروضها السابقة في دبي، وتعود مجدّداً لإمتاع جمهورها بأشهر أغنياتها التي حققت جماهيرية على المنصات الرقمية أو في الحفلات، وفي مقدمتها «يا الميدان»؛ فيما يقدّم «الفرعي» مجموعةً من أغنيات «الراب» التي يشتهر بها.

أخبار ذات صلة
الطاير: تطبيق المرونة في التحول الرقمي ساهم في تحقيق نتائج مميزة
بمرسوم من محمد بن راشد تعيين 3 أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة دبي العالمية
صيف دبي
دبي
آخر الأخبار
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
الرياضي
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
اليوم 13:00
مطر الطاير
الإمارات
الطاير: تطبيق المرونة في التحول الرقمي ساهم في تحقيق نتائج مميزة
اليوم 12:57
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
الرياضي
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
اليوم 12:30
محمد بن راشد
الإمارات
بمرسوم من محمد بن راشد تعيين 3 أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة دبي العالمية
اليوم 12:25
النيابة العامة
الإمارات
حبس صاحب مقطع فيديو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©