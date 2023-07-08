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«جواز سفر صيفي» لزوار المجاز والقصباء

«جواز سفر صيفي» لزوار المجاز والقصباء
9 يوليو 2023 00:52

الشارقة (الاتحاد)

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ضمن خطة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، لإسعاد زوار وسكان إمارة الشارقة، تستقبل «واجهة المجاز المائية» الرواد بعروض نافورتها التي تتراقص على أنغام الموسيقى، وتضفي جواً من السحر والترفيه يسعد الكبار والصغار. كما تقدِّم «شروق» لزوار «واجهة المجاز المائية» و«القصباء» فرصة الحصول على «جواز السفر الصيفي»، الذي يمنحهم تذاكر مجانية وخصومات تصل إلى 50% على مختلف الأنشطة والتجارب، مثل رحلات القوارب الكهربائية و«الكاياك» ومنطقة الألعاب، وجميع ألعاب مدينة «هابي فن» الترفيهية، إضافة إلى خصومات على ممارسة رياضة كرة القدم في «فالكون سبورت».

هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير
الشارقة
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