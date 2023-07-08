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المهندس يحيي حفلاً غنائياً بالمغرب

المهندس يحيي حفلاً غنائياً بالمغرب
8 يوليو 2023 18:22

محمد نجيم (الرباط)
يستعد جمهور مدينة الدار البيضاء المغربية لحضور الحفل الفني الذي يحييه الفنان ماجد المهندس، اليوم السبت، بإحدى قاعات الدار البيضاء.
في الندوة الصحفية التي نظمتها «مومنتس إيفينتس»، راعية الحفل ومنظمته، قال المهندس إنه متحمس للقاء الجمهور المغربي بعد غياب سنوات، مشيراً إلى أنه من المعجبين باللهجة المغربية ويريد أن يغني بتلك اللهجة التي حققت شهرة وانتشاراً كبيرين، موجهاً دعوة إلى شعراء الأغنية والكُتّاب والملحنين لتحقيق حلمه الذي راوده منذ زمن طويل. 
ولم يفت المهندس أن يرحب بفكرة التعاون مع الفنانين المغاربة الذين يعرفهم ويُعجب بأعمالهم، أمثال سعد لمجرد وأسماء لمنور والفنان الكبير عبد الرحيم الصويري، أحد رواد الموسيقى الأندلسية والطرب الشعبي في المغرب، الذي قال عنه إنه يعتز بالصداقة التي تربطه به منذ 20 عاماً.
وعبّر المهندس عن مدى إعجابه باللباس التقليدي المغربي، خاصة الجلباب المغربي الذي ظهر به في الندوة الصحفية، وقال إن إعجابه بهذا اللباس العريق يعود لفخامته التي تعكس جمال المغرب وتاريخه العريق.

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